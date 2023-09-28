Дамблдор, розпущений аристократ і король Британії: найвідоміші ролі Майкла Гембона

Відомий британський актор помер у 82 роки. І прославився не тільки ролями, а й своєю заплутаною історією кохання.

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Сер Майкл Гембон, відомий британський актор кіно і театру, помер після нападу пневмонії в лікарні. Поруч із ним була його дружина, леді Енн і його старший син Фергюс.

Видатний діяч британської сцени і екрану почав свою 60-річну кар'єру, працюючи на сцені разом із сером Лоуренсом Олів'є, і був дуже улюблений молодою аудиторією в ролі Альбуса Дамблдора в шести з восьми фільмів про Гаррі Поттера.

Майкл Гембон у ролі Альбуса Дамблдора Фото: Скриншот

Він був номінований на 13 премій Олів'є після того, як з'явився в незліченних постановках за творами Вільяма Шекспіра, чудово виконавши роль Отелло. Він також знявся в низці популярних телешоу і 1968 року виграв прослуховування на роль наступного Джеймса Бонда у фільмі "На секретній службі Її Величності" після того, як пішов Шон Коннері. Але він сказав продюсеру Альберту "Каббі" Брокколі: "У мене негарне волосся і я трохи огрядний", і роль дісталася Джорджу Лезенбі.

Він був посвячений у лицарі 1999 року. Глядачі любили його за роль французького детектива Мегре і за численні ролі джентльменів, шпигунів і навіть королів.

Нова армія фанатів у Гембона з'явилася після того, як він зіграв Альбуса Дамблдора в шести з восьми фільмах про Гаррі Поттера.

Майкл Гембон у ролі короля Георга V Фото: Скриншот

Ця роль йому дісталася після смерті ірландського актора Річарда Гарріса. Сер Майкл жартував, що, коли він грав директора Гоґвортса, то просто "відрощував бороду і грав сам себе", і не вважав, що виконати роль у найпопулярніших фільмах останніх років — це подвиг. Хоча мільйони його шанувальників із цим не погодилися.

Найцікавіше про сера Майкла Гембона

Майкл народився в Дубліні, його мати була швачкою, а батько — інженером. Він кинув школу в 15 років, не отримавши жодної кваліфікації, потім пішов вчитися на слюсаря. До 21 року він став кваліфікованим інженером, але пропрацював за фахом лише рік, перш ніж вирішив стати актором.

Він виступав у Британському Національному театрі, яким тоді керував сер Лоуренс Олів'є, регулярно з'являвся на сцені Королівського Національного театру.

Він чотири рази ставав лауреатом телепремії BAFTA як найкращий актор (1987, 2000, 2001, 2002), був номінований на "Еммі" (2002) і "Золотий глобус" (2003), отримав безліч премій різних кінематографічних гільдій.

Він був умілим водієм і обожнював швидкі автомобілі: Ferrari, Mercedes і Audi R8. Колишній ведучий Top Gear Джеремі Кларксон висловив співчуття у зв'язку зі смертю сера Майкла Гембона, нагадавши, що актор був "приголомшливим гостем", і що у нього був куточок під назвою "Гембон" на перегоновий трасі шоу BBC, тому що він пройшов через нього на двох колесах.

А акторка Фіона Шоу, яка зіграла Петунію Дурсль у "Гаррі Поттері", сказала, що запам'ятає свого колегу за фільмом як "блискучого, чудового ошуканця", а також, як майстерного зброяра, який міг переконати музейних експертів у тому, що це були рушниці XVIII століття.

У 1962 році Майкл одружився з математиком на пенсії леді Енн. Їхній син Фергюс є експертом з кераміки і працює в аукціонному домі Bonhams. Він також регулярно з'являється в програмі BBC Antiques Roadshow.

У 2015 році повідомлялося, що сер Майкл опинився в центрі бурхливої любовної історії. Він ділив свій час між заміським маєтком вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів у Кенті, де проживає його дружина, і будинком у Західному Лондоні, де жили його маленькі сини Том і Уїлл і його подруга, художник-постановник Філіпа Гарт.

Сер Майкл і Філіпа були у стосунках з 2000 року, коли вони разом працювали над фільмом "Довгота", в якому він зіграв годинникаря 18-го століття Джона Гаррісона.

За рік після їхньої зустрічі він відкрито представив її як свою дівчину Чарльзу Денсу, дамі Меггі Сміт та іншим акторам свого наступного фільму, оскароносного "Госфорд-парку", в якому він зіграв розпусного аристократа.

Майкл Гембон у фільмі "Госфорд-парк" Фото: Скриншот

І хоча спочатку повідомлялося, що його дружина була спустошена звісткою про те, що сер Майкл покинув їхній дім, вона, вочевидь, змирилася з цією ситуацією, тому що вони продовжували спілкуватися.

Фокус вибрав топ-5 найкращих фільмів Майкла Гембона, щоб віддати данину поваги великому акторові.

Госфорд-парк (2001)

У цьому фільмі Роберта Олтмена сер Майкл Гембон виконав роль сера Вільяма Маккордла, багатого аристократа, в будинок до якого з'їжджаються гості, щоб провести вихідні на полюванні. Коли сера Вільяма знаходять мертвим, виявляється, що буквально у кожного, хто був у будинку, була причина його вбити.

Трейлер фільму "Госфорд-парк"

Фільм отримав шість номінацій на премію "Оскар" і одну статуетку за "найкращий оригінальний сценарій".

Король говорить (2010)

Історична драма про короля Георга VI, батька майбутньої королеви Єлизавети, якому раптово довелося посісти трон після зречення свого брата і в неймовірно складний історичний період, завоювала безліч нагород і зібрала 400 мільйонів доларів за скромного бюджету в 15 мільйонів у світовому прокаті.

Трейлер фільму "Король говорить"

Гемблу дісталася роль Георга V.

Шість фільмів про Гаррі Поттера (2004-2011)

Майклу Гембону довелося замінити свого колегу Річарда Гарріса у фільмах про Гаррі Поттера, який через похилий вік помер, не встигнувши знятися в третьому фільмі про хлопчика-чарівника.

Трейлер фільму "Гаррі Поттер і принц-напівкровка"

Інші актори розповідали, що Майкл перейняв ірландський акцент колеги, який також був із Дубліна, щоб манера мови Дамблдора не змінювалася.

Порожня корона (2012-2016)

У цьому історичному серіалі, заснованому на п'єсах Шекспіра, "засвітилися", мабуть, усі відомі британські актори, включно з Бенедиктом Камбербетчем і Томом Гіддлстоуном.

Трейлер серіалу "Порожня корона"

Гембону дісталася роль Едмунда Мортімера. Це історичний персонаж, який і сам міг претендувати на корону, але в підсумку служив трьом королям, брав участь у незліченних війнах і палацових інтригах і помер бездітним. А його домагання його племінника на престол зрештою призвели до Війни Червоної та Білої троянди.

Фортітьюд (2015-2018)

Цей похмурий детективний серіал розповідає про таємничі вбивства, які відбуваються в арктичному вигаданому містечку Фортітьюд. Гембону дісталася роль місцевого фотографа Генрі Тайсона, який, полюючи за вдалими кадрами, стає свідком жахливих подій.

Трейлер серіалу "Фортітьюд"

Нагадаємо, торік помер актор Леслі Філліпс, який озвучив Капелюх-розподілювач у фільмах про Гаррі Поттера.