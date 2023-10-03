Актор із фільму Гая Річі "Карти, гроші, два стволи" Джейк Абрахам помер у віці 56 років

На початку цього року в актора діагностували рак простати, а влітку він заявив, що отримує паліативну допомогу.

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Британський актор Джейк Абрахам, найбільш відомий за роллю Діна у фільмі Гая Річі 1998 року "Карти, гроші, два стволи", помер 1 жовтня у віці 56 років, повідомляє Sky News.

На початку цього року в нього діагностували рак простати, а в липні він сказав, що отримує паліативну допомогу.

Актор також знявся в серіалі "GBH" на каналі Channel 4 1991 року, а також у фільмах "Зла машина" і "51-й штат".

Він народився в Токстеті, Ліверпуль, і почав свою акторську кар'єру в 1980-х роках у Молодіжному театрі Everyman.

Джейк Абрахам у фільмі "Карти, гроші, два стволи" Фото: Кадр из фильма

Влітку Джейк Абрахам повідомив, що відвідав свого лікаря, оскільки якийсь час почувався не зовсім добре.

"Я працював, але погано почувався. Я проштовхував ті періоди, коли ти не почуваєшся, у тебе немає сил, а є біль. Я знав, що мені недобре. Це змусило мене піти до лікаря і пройти тест на ПСА (специфічний антиген простати)", — розповів він.

Актор пройшов тест і в Королівській лікарні йому повідомили: "У тебе рак, мені дуже, дуже шкода".

Лікар сказав Джейку, що він хворіє на це "вже багато років, можливо, чотири роки".

Рак поширився на інші органи, але Абрахам продовжував працювати до початку цього року і до січня виступав у пантомімімі "Скауз Джек і бобове стебло".

Білл Елмс, театральний режисер і продюсер з Ліверпуля, який неодноразово працював з Абрахамом, віддав данину поваги акторові: "Я мав величезне задоволення працювати з Джейком над кількома шоу, в яких я був співпродюсером: "Два пенси, щоб перетнути Мерсі" і "Банджо Леннона". Він був чудовим актором, чудовим членом трупи, і його дуже любили багато хто в індустрії. На жаль, його буде не вистачати. У мене багато приємних спогадів про Джейка, він завжди був таким оптимістичним і веселим. Я захоплювався тим, що він публічно розповів про свою хворобу, це змінить ситуацію для багатьох інших і врятує життя".

Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що помер відомий південнокорейський актор Пен Хібон, зірка фільмів оскароносного Пон Чжун Хо. 81-річний актор став неймовірно популярним після того, як став співпрацювати з Пон Чжун Хо, який зняв "Крізь сніг", "Окча" і "Паразитів".