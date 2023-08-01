Зірка "Ейфорії" Ангус Клауд помер у 25 років

Поховавши тиждень тому свого батька, актор страждав від суїцидальних думок і депресії.

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Американський актор Ангус Клауд, який найбільше відомий глядачам за роллю торговця наркотиками Феско О'Ніла в серіалі HBO "Ейфорія", де грав із 2019 до 2022 року, помер у своєму будинку в Окленді лише через тиждень після того, як поховав батька в Ірландії, повідомляє Variety. Йому було 25 років.

За інформацією ЗМІ, першою до служби порятунку зателефонувала мати Ангуса близько 11:30 ранку 31 липня і повідомила, що у її сина, якого вона знайшла непритомним, "ймовірне передозування", у нього немає пульсу. Медики і поліція, які прибули на місце, констатували смерть молодої людини. Точні причини смерті ще встановлюються, розпочато розслідування. Однак якийсь Діомі Кордеро, який стверджує, що працював з Ангусом, ще у квітні писав у соцмережі, що актор боровся з наркотичною залежністю після завершення реабілітації два роки тому. Він нібито перетнувся з ним у реабілітаційній клініці, де лікувався Клауд.

Сім'я Клауда підтвердила, що актора не стало.

"З важким серцем нам довелося сьогодні попрощатися з неймовірною людиною. Як актор, друг, брат і син, Ангус був особливим для всіх нас у всьому. Минулого тижня він поховав батька і посилено боровся з цією втратою. Єдина втіха, яку ми маємо, це знати, що Ангус возз'єднався зі своїм батьком, який був його найкращим другом. Ангус відкрито розповів про свою боротьбу з психічним здоров'ям, і ми сподіваємося, що його відхід стане нагадуванням іншим про те, що вони не самотні і не повинні мовчки боротися з цим поодинці. Ми сподіваємося, що світ пам'ятає його за його гумор, сміх і любов до всіх. Ми просимо про конфіденційність на цей час, оскільки ми все ще переживаємо цю руйнівну втрату", — йдеться в заяві.

Друг Клаудів поділився з пресою інформацією про те, що після смерті батька Ангус "зіткнувся із суїцидальними думками", а робота не принесла йому полегшення.

У кіно Ангус потрапив абсолютно випадково, оскільки подібного досвіду в нього раніше не було. Його помітила скаут із кастингу Елеонор Гендрікс під час прогулянки відвідування ресторану в Брукліні Woodland, де працював юнак, і покликала на прослуховування для "Ейфорії". Сам Клауд розповідав, що спочатку сприйняв пропозицію за розіграш, але все виявилося правдою. Хлопець отримав роль після зустрічі з директоркою з кастингу Дженніфер Вендітті.

Шанувальники шоу хвалили Клауда за його автентичність у ролі, до такої міри, що він говорив про хибні уявлення людей про те, що йому не потрібно багато робити, коли камери ввімкнені.

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"Мене справді турбує, коли люди кажуть: "Мабуть, це так просто! Ти маєш увійти і бути собою". Я такий: "Чому б тобі не піти і не зробити це?" Це не так просто. Я багато чого привніс в образ. Ви можете вірити у що хочете. Це не має до мене жодного стосунку", — говорив він в інтерв'ю.

Клауд був фаворитом фанатів в "Ейфорії", виробництво третього сезону якої ще не почалося.

"Ми неймовірно засмучені звісткою про смерть Ангуса Клауда. Він був неймовірно талановитим і улюбленим членом сім'ї HBO і Euphoria. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття його друзям і родині в цей важкий час", — заявили в HBO.

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У минулому Ангус знімався в таких картинах як "Лінія" 2023 року з Джоном Малковичем, "Північний Голлівуд" 2021 року і в серіалі "Ідеальні жінки". Його можна побачити в музичних кліпах Mamii Becky G & Karol G 2022 року, а також у рекламі сигарет Juice WRLD 2022 року.

У актора було кілька проєктів у роботі: два невидані фільми, згідно з iMDb, зокрема фільм жахів під назвою "Ваш щасливий день" і драма під назвою "Чумові казки" з Педро Паскалем і Беном Мендельсоном у головних ролях. Ангус також мав з'явитися в хорорі "Крик 6".

За два тижні до смерті Ангус поділився фотографією батька, написавши, що дуже сумує за ним.

Батько Ангуса Клауда Фото: Angus Cloud/Instagram

Раніше Фокус писав, що помер актор Серхіо Кальдерон, зірка фільмів "Люди в чорному" і "Пірати Карибського моря".