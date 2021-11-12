Оскароносный Махершала Али сыграет супервампира Блэйда

И предыдущий исполнитель роли Блэйда, Уэсли Снайпс, уже одобрил эту кандидатуру

Участие Махершалы Али, звезды фильма "Зеленая книга" в перезапуске серии фильмов про полувампира Блэйда сразу не было подтверждено. Об этом пишет People.

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Marvel Studios выпустили фильм "Вечные" в кинотеатрах, и в сценах после титров намекалось на то, кто исполнит роль Блэйда.

Во второй сцене после титров показывают Дэйна Уитмана в исполнении Кита Харингтона. Находясь в кабинете своего университета, он открывает ящик, в котором хранится главная семейная реликвия его рода – Эбеновое лезвие. Дэйн подумывает о том, чтобы взять клинок и отправиться на поиски и спасения своей возлюбленной Серси. Когда он смотрит на Эбеновое лезвие, он слышит некий закадровый голос, и тот спрашивает, действительно ли он готов взять в руки меч.

[ + – ] "Вечные" - сцена после титров

Фанаты не смогли узнать таинственный голос, но интригу раскрыла сама режиссер "Вечных" Хлоя Чжао. Она и сказала, что это голос Блэйда и его роль исполнит именно Махершала Али

Звезда фильма "Зеленая книга" примет эстафету от Уэсли Снайпса. И последний настолько хорошо воплотил на экране супергероя-вампира Блэйда, что поклонники фильмов про Блэйда начали сомневаться, выйдет ли у Али так же хорошо, как у Снайпса.

[ + – ] Уэсли Снайпс в роли Блэйда Фото: Скриншот

Тот решил выступить в защиту коллеги. "Все у него будет хорошо", — написал 59-летний Снайпс. Ранее он писал, что рад за Али и считает, что тот получил "отличную работу".

[ + – ] Трейлер фильма "Блэйд"

Напомним, в серии комиксов про Блэйда рассказывается, как супергерой-вампир, способный ходить при солнечном свете и моментально регенерировать, борется против вампиров, которые убили его мать и чуть не убили его самого.

Уэсли Снйапс сыграл Блэйда в трех фильмах, последний вышел в 2004 году.