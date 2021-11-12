Оскароносний Махершала Алі зіграє супервампіра Блейда

Попередній виконавець ролі Блейда, Веслі Снайпс, уже схвалив цю кандидатуру.

Участь Махершали Алі, зірки фільму "Зелена книга" у перезапуску серії фільмів про напіввампір Блейд відразу не було підтверджено. Про це пише People.

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Marvel Studios випустили фільм "Вічні" у кінотеатрах, і в сценах після титрів натякалося на те, хто виконає роль Блейда.

У другій сцені після титрів показують Дейна Вітмана у виконанні Кіта Харінгтона. Перебуваючи у кабінеті свого університету, він відкриває ящик, у якому зберігається головна сімейна реліквія його роду – Ебенове лезо. Дейн подумує про те, щоб взяти меч і вирушити на пошуки і порятунок своєї коханої Серсі. Коли він дивиться на Ебенове лезо, він чує якийсь закадровий голос, і той запитує, чи справді готовий взяти в руки меч.

[ + – ] "Вічні" — сцена після титрів

Фанати не змогли упізнати таємничий голос, але інтригу розкрила сама режисер "Вічних" Хлоя Чжао. Вона й сказала, що це голос Блейда та його роль виконає саме Махершала Алі

Зірка фільму "Зелена книга" прийме естафету від Веслі Снайпса. І останній настільки добре втілив на екрані супергероя-вампіра Блейда, що шанувальники фільмів про Блейда почали сумніватися, чи вийде Алі так само добре, як Снайпс.

[ + – ] Веслі Снайпс у ролі Блейда Фото: Скриншот

Той вирішив виступити на захист колеги. "Все у нього буде добре", — написав 59-річний Снайпс. Раніше він писав, що радий за Алі та вважає, що той отримав "відмінну роботу".

[ + – ] Трейлери фильму "Блейд"

Нагадаємо, у серії коміксів про Блейда розповідається, як супергерой-вампір, здатний ходити у сонячному світлі та моментально регенерувати, бореться проти вампірів, які вбили його матір і мало не вбили його самого.

Веслі Снйапс зіграв Блейда у трьох фільмах, останній вийшов у 2004 році.