Королева Летиция продемонстрировала элегантный образ для похода в оперу

Королева Испании считается одной из самих элегантных женщин в мире и в очередной раз это доказала

Королева Летиция вместе с супругом, королем Филиппом VI, посетила накануне Королевскую оперу в Мадриде. И 49-летняя королева снова восхитила поклонников, выбрав для культурного мероприятия простой, лаконичный и элегантный наряд. Об этом пишет Casa Real.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В Опере состоялась новая постановка немецкого композитора Георга Фридриха Генделя. Опера "Партенопа" рассказывает историю сватовства четырех женихов-соперников к королеве Неаполя Партенопе. Это одно из немногих юмористических произведений Генделя, премьера которого состоялась в Лондоне еще в 1730 году.

[ + – ] Королева Летиция и король Филипп в ложе Королевской оперы

[ + – ] Королева Летиция и король Филипп на премьере оперы Фото: Casa Real

Филипп и Летиция заняли королевскую ложу, а после спектакля встретились с исполнителями. Для мероприятия королева выбрала наряд от испанского бренда Carolina Herrera, что было весьма патриотично, состоящий из блестящего топа и брюк-палаццо. Образ она дополнила клатчем от Tod's, закрытыми туфлями и бриллиантовыми серьгами.

К слову, с клатчем королева регулярно появляется еще с 2007 года, а замшевые туфли от Magrit она носит с 2018-го, напоминая, что для того, чтобы выглядеть элегантно, вовсе необязательно постоянно обновлять гардероб. Также Летиция известна, как любительница демократичных испанских марок одежды, в которых она часто появляется даже на официальных приемах и балах.

[ + – ] Королева Летиция и король Филипп Фото: Getty Images

Поклонники стиля Летиции отметили, что она находится в идеальной форме. Но были разочарованы, что из-за пандемии коронавируса король и королева, подавая пример поданным, везде появляются в масках. Филипп и Летиция позволяют себе их снять, только когда мероприятие проходит на открытом воздухе. И то, тогда они стараются соблюдать дистанцию.