Королева Летиція продемонструвала елегантний образ для походу в оперу

Королева Іспанії вважається однією з найелегантніших жінок у світі й укотре це довела.

Королева Летиція разом із чоловіком, королем Філіпом VI, відвідала напередодні Королівську оперу в Мадриді. І 49-річна королева знову захопила шанувальників, обравши для культурного заходу просте, лаконічне й елегантне вбрання. Про це пише Casa Real.

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В Опері відбулася нова постановка німецького композитора Георга Фрідріха Генделя. Опера "Партенопа" розповідає історію сватання чотирьох наречених-суперників до королеви Неаполя Партенопи. Це один із небагатьох гумористичних творів Генделя, прем'єра якого відбулася в Лондоні ще в 1730 році.

[ + – ] Королева Летиція та король Філіп у ложі Королівської опери

[ + – ] Королева Летиція та король Філіпп на прем'єрі опери Фото: Casa Real

Філіп і Летиція зайняли королівську ложу, а після вистави зустрілися з виконавцями. Для заходу королева обрала вбрання від іспанського бренду Carolina Herrera, що було вельми патріотично, котрий складається з блискучого топу та брюк-палаццо. Образ вона доповнила клатчем від Tod's, закритими туфлями та діамантовими сережками.

До речі, з клатчем королева регулярно з'являється ще з 2007 року, а замшеві туфлі від Magrit вона носить із 2018-го, нагадуючи, що для того, щоб виглядати елегантно, зовсім необов'язково постійно оновлювати гардероб. Також Летиція відома як любителька демократичних іспанських марок одягу, в якому вона часто з'являється навіть на офіційних прийомах і балах.

[ + – ] Королева Летиція та король Філіп Фото: Getty Images

Шанувальники стилю Летиції наголосили, що вона перебуває в ідеальній формі. Але були розчаровані, що через пандемію коронавірусу король і королева, подаючи приклад підданим, скрізь з'являються в масках. Філіпп і Летиція дозволяють собі їх зняти тільки тоді, коли захід проходить на відкритому повітрі. І те, тоді вони намагаються дотримуватися дистанції.