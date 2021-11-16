Остров из культового фильма "Пляж" снова откроют для туристов

Остров Пхипхи-Лей в Таиланде после выхода фильма с Леонардо ДиКаприо и Тильдой Суинтон принимал толпы туристов

В Таиланде снова открыли для туристов пляж в бухте Майя-Бей на острове Пхипхи-Лей, где режиссер Дэнни Бойл снимал один из своих самых известных фильмов: приключенческую драму "Пляж". Главные роли в картине исполнили Леонардо ДиКаприо и Тильда Суинтон. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Популярность фильма была столь велика, что райская бухта Майя-Бей стала местом паломничества. Доходило до того, что в день небольшой пляж посещали более пяти тысяч туристов, которые разрушали коралловые рифы и загрязняли море и песок. Уединения, как герои фильма, здесь достичь не удавалось. К слову, Алекс Гарленд, автор книги "Пляж", по которой был снят этот фильм, имел в виду другой, не уточненный в книге, остров в Сиамском заливе.

[ + – ] Бухта Майя-Бей на острове Пхипхи-Лей в Таиланде Фото: Скриншот

[ + – ] Туристы на пляже Майя-Бей Фото: Скриншот

Власти Таиланда приняли решение закрыть остров для посещений в 2018 году на три года, чтобы кораллы восстановились. Откроется остров первого января 2022 года.

Однако сейчас туристам придется соблюдать ряд ограничений, если они захотят посетить культовое место.

Теперь катера будут высаживать туристов на новом пирсе, расположенном вдали от кораллов. Всего одновременно у острова смогут быть пришвартованы только восемь катеров, а время посещения будет ограничено одним часом. Бухта будет открыта для туристов только с 10.00 до 16.00.

Напомним, фильм "Пляж" вышел в 2000 году. По сюжету, молодой американец Ричард, роль которого исполнил Леонардо ДиКаприо, приезжает в Таиланд и знакомится с таинственным Даффи, который рассказывает ему о тайном пляже, настоящем райском месте. Попав на остров, Ричард с двумя новыми друзьями обнаруживает, что в раю железной рукой правит Сэл, роль которой исполняет Суинтон, а утопичность островного рая несколько преувеличена.

[ + – ] Трейлер фильма "Пляж"

Съемки фильма проводились сразу в нескольких локациях, но культовый статус приобрела именно бухта Майя-Бей на острове Пхипхи-Лей.