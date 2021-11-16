Острів із культового фільму "Пляж" знову відкриють для туристів

Острів Пхі-Пхі-Лей у Таїланді після виходу фільму з Леонардо ДіКапріо та Тільдою Свінтон приймав натовпи туристів.

У Таїланді знову відкрили для туристів пляж у бухті Майя-Бей на острові Пхі-Пхі-Лей, де режисер Денні Бойл знімав один із найвідоміших фільмів: пригодницьку драму "Пляж". Головні ролі у картині виконали Леонардо ДіКапріо та Тільда Свінтон. Про це пише Daily Mail.

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Популярність фільму була така велика, що райська бухта Майя-Бей стала місцем паломництва. Доходило до того, що в день невеликий пляж відвідували понад п'ять тисяч туристів, які руйнували коралові рифи та забруднювали море та пісок. Самоти, як герої фільму, тут досягти не вдавалося. До слова, Алекс Гарленд, автор книги "Пляж", за якою було знято цей фільм, мав на увазі інший, не уточнений у книзі, острів у Сіамській затоці.

[ + – ] Бухта Майя-Бей на острові Пхі-Пхі-Лей у Таїланді Фото: Скриншот

[ + – ] Туристи на пляжі Майя-Бей Фото: Скриншот

Влада Таїланду ухвалила рішення закрити острів для відвідувань у 2018 році на три роки, щоб корали відновилися. Відкриється острів першого січня 2022 року.

Однак зараз туристам доведеться дотримуватись низки обмежень, якщо вони захочуть відвідати культове місце.

Тепер катери висаджуватимуть туристів на новому пірсі, розташованому далеко від коралів. Усього одночасно біля острова зможуть бути пришвартовані лише вісім катерів, а час відвідин буде обмежено однією годиною. Бухту буде відкрито для туристів лише з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, фільм "Пляж" вийшов у 2000 році. За сюжетом, молодий американець Річард, роль якого виконав Леонардо Ді Капріо, приїжджає до Таїланду та знайомиться з таємничим Даффі, котрий розповідає йому про таємний пляж, справжнє райське місце. Потрапивши на острів, Річард із двома новими друзями з'ясовує, що в раю залізною рукою править Сел, роль якої виконує Свінтон, а утопічність острівного раю дещо перебільшена.

[ + – ] Трейлери фільму "Пляж"

Зйомки фільму проводилися відразу в кількох локаціях, але культового статусу набула саме бухта Майя-Бей на острові Пхі-Пхі-Лей