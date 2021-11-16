Запонки с секретным кодом "отца" Джеймса Бонда продадут на аукционе

Код на жемчужных запонках Яна Флеминга до сих пор не разгадан

На аукцион Mallams в Оксфорде выставили любимые жемчужные запонки писателя Яна Флеминга, автора романов про суперагента 007, Джеймса Бонда. Но, кроме того, что они принадлежали автору бестселлеров, в запонках есть загадка: их украшает секретный код. Об этом пишет Daily Mail.

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Цена на запонки стартует с 1200 фунтов стерлингов, аукцион состоится уже завтра, 17 ноября.

[ + – ] Ян Флеминг за рабочим столом Фото: Getty Images

В них Ян Флеминг появился на вечеринке, организованной после премьеры фильма "Доктор Но" в 1962 году.

С обратной стороны их украшают надписи "WUS", "SIL", "UDH" и "NUF", которые, как считается, представляют собой пока нераскрытое секретное сообщение.

[ + – ] Запонки Яна Флеминга с секретным кодом Фото: Mallams

В аукционном доме считают, что разгадать код на запонках автора романов про агента 007 – это "идеальная миссия для любого честолюбивого шпиона".

[ + – ] Запонки Яна Флеминга с секретным кодом Фото: Mallams

Напомним, Ян Флеминг родился в обеспеченной семье, его отец был членом парламента и банкиром, он погиб во время Первой мировой войны. Ян служил в военно-морской разведке во время Второй мировой войны, а потом работал журналистом. Полученный опыт он использовал в написании своего первого романа о Джеймсе Бонде в 1952 году. Это был "Казино Рояль". Он был настолько популярен, что издательству пришлось напечатать еще три тиража. С 1953 по 1966 год он написал 11 романов и два сборника рассказов.

Флеминг был женат на Энн С. Чартерис — с которой он познакомился, когда она была еще замужем за вторым виконтом Ротермиром. У них родился сын Каспер.

Заядлый курильщик Флеминг скончался в 56 лет. Каспер покончил с собой в 1975 году. Энн пережила их обоих – она умерла только в 1981 году. Вся семья похоронена в церкви Святого Джеймса в Севенхэмптоне.