Запонки із секретним кодом "батька" Джеймса Бонда продадуть на аукціоні

Код на перлинних запонках Яна Флемінга досі не розгадано

На аукціон Mallams в Оксфорді виставили улюблені перлинні запонки письменника Яна Флемінга, автора романів про суперагента 007, Джеймса Бонда. Але крім того, що вони належали автору бестселерів, у запонках є загадка: їх прикрашає секретний код. Про це пише Daily Mail.

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Ціна на запонки стартує з 1200 фунтів стерлінгів, аукціон відбудеться вже завтра, 17 листопада.

[ + – ] Ян Флемінг за робочим столом Фото: Getty Images

У них Ян Флемінг з'явився на вечірці, організованій після прем'єри фільму "Доктор Ноу" в 1962 році.

З протилежного боку їх прикрашають написи "WUS", "SIL", "UDH" і "NUF", які, як вважається, є поки нерозкритим секретним повідомленням.

[ + – ] Запонки Яна Флемінга із секретним кодом Фото: Mallams

В аукціонному будинку вважають, що розгадати код на запонках автора романів про агента 007 – це "ідеальна місія для будь-якого честолюбного шпигуна".

[ + – ] Запонки Яна Флемінга із секретним кодом Фото: Mallams

Нагадаємо, Ян Флемінг народився в забезпеченій сім'ї, його батько був членом парламенту та банкіром, він загинув під час Першої світової війни. Ян служив у військово-морській розвідці під час Другої світової війни, а згодом працював журналістом. Отриманий досвід він використав у написанні свого першого роману про Джеймса Бонда в 1952 році. То справді був "Казино Рояль". Він був настільки популярним, що видавництву довелося надрукувати ще три тиражі. З 1953 по 1966 рік він написав 11 романів і дві збірки оповідань.

Флемінг був одружений з Енн С. Чартерис — з якою він познайомився, коли вона була ще одружена з другим віконтом Ротерміром. У них народився син Каспер.

Затятий курець Флемінг помер у 56 років. Каспер наклав на себе руки в 1975 році. Енн пережила їх обох – вона померла лише в 1981 році. Уся сім'я похована в церкві Святого Джеймса в Севенхемптоні.