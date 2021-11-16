Запонки із секретним кодом "батька" Джеймса Бонда продадуть на аукціоні
Код на перлинних запонках Яна Флемінга досі не розгадано
На аукціон Mallams в Оксфорді виставили улюблені перлинні запонки письменника Яна Флемінга, автора романів про суперагента 007, Джеймса Бонда. Але крім того, що вони належали автору бестселерів, у запонках є загадка: їх прикрашає секретний код. Про це пише Daily Mail.
Ціна на запонки стартує з 1200 фунтів стерлінгів, аукціон відбудеться вже завтра, 17 листопада.
У них Ян Флемінг з'явився на вечірці, організованій після прем'єри фільму "Доктор Ноу" в 1962 році.
З протилежного боку їх прикрашають написи "WUS", "SIL", "UDH" і "NUF", які, як вважається, є поки нерозкритим секретним повідомленням.
В аукціонному будинку вважають, що розгадати код на запонках автора романів про агента 007 – це "ідеальна місія для будь-якого честолюбного шпигуна".
Нагадаємо, Ян Флемінг народився в забезпеченій сім'ї, його батько був членом парламенту та банкіром, він загинув під час Першої світової війни. Ян служив у військово-морській розвідці під час Другої світової війни, а згодом працював журналістом. Отриманий досвід він використав у написанні свого першого роману про Джеймса Бонда в 1952 році. То справді був "Казино Рояль". Він був настільки популярним, що видавництву довелося надрукувати ще три тиражі. З 1953 по 1966 рік він написав 11 романів і дві збірки оповідань.
Флемінг був одружений з Енн С. Чартерис — з якою він познайомився, коли вона була ще одружена з другим віконтом Ротерміром. У них народився син Каспер.
Затятий курець Флемінг помер у 56 років. Каспер наклав на себе руки в 1975 році. Енн пережила їх обох – вона померла лише в 1981 році. Уся сім'я похована в церкві Святого Джеймса в Севенхемптоні.