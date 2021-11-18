Камила Кабельо и Шон Мендес расстались после двух лет отношений

Селебрити уже заявили, что останутся друзьями. Таблоиды называли их "самой негармоничной парой знаменитостей"

24-летняя Камила Кабельо, кубино-американская певица и звезда фильма "Золушка", и ее 23-летний бойфренд, канадский исполнитель Шон Мендес объявили, что расходятся. Об этом пишет Eonline.

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Пара встречалась с 2019 года. В этом же году Шон и Камилла выпустили свой главный хит Senorita, который занял второе место в американском хит-параде Billboard Hot 100.

[ + – ] Клип Камилы Кабельо и Шона Мендеса - Señorita

Сингл и видеоклип получились на редкость страстными, так что поклонники Шона и Камилы сразу предположили, что у них роман. Исполнители долго скрывали свои отношения. А Шон в интервью заявлял, что не пошел бы на свидание с Камилой, потому что совсем не знает, какой она человек.

Однако папарацци несколько раз фотографировали Камилу и Шона за поцелуями, а сама певица рассказывала в интервью, что "очень счастлива". Позже, когда пара объявила о романе официально, журналисты таблоидов не слишком верили в их отношения и даже называли Камилу и Шона "самой негармоничной парой в Голливуде".

[ + – ] Камила Кабельо и Шон Мендес Фото: Instagram camila_cabello

Недавно певица случайно продемонстрировала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце, так что ее поклонники сразу предположили, что Шон, наконец, решился сделать ей предложение.

Впрочем, на шоу Джимми Фэллона она это отрицала.

"Он не делал мне предложения выйти за него замуж, и я не помолвлена. Клянусь Богом, я не знаю, на каком пальце носят помолвочные кольца, и иногда я надеваю украшения на безымянный палец. Мне бы хотелось, чтобы вы объяснили ситуацию. На каком пальце и на какой руке носят помолвочные кольца? Потому что я не знаю", — отшутилась Камила в ответ на вопрос ведущего.

[ + – ] Камила Кабельо и Шон Мендес на этот Хэллоуин Фото: Instagram camila_cabello [ + – ] Камила Кабельо и Шон Мендес Фото: Instagram camila_cabello

Еще недавно пара постила совместные фото в соцсетях, вместе отметила Хэллоуин и позировала на красной дороже Met Gala.