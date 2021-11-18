Каміла Кабельйо та Шон Мендес розлучилися після двох років відносин

Селебріті вже заявили, що залишаться друзями. Таблоїди називали їх "найнегармонійнішою парою знаменитостей"

24-річна Каміла Кабельйо, кубино-американська співачка та зірка фільму "Попелюшка", та її 23-річний бойфренд, канадський виконавець Шон Мендес оголосили, що розходяться. Про це пише Eonline.

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Пара зустрічалася з 2019 року. Цього ж року Шон та Камілла випустили свій головний хіт Senorita, який посів друге місце в американському хіт-параді Billboard Hot 100.

[ + – ] Кліп Каміли Кабельйо та Шона Мендеса — Señorita

Сингл і відеокліп вийшли надзвичайно пристрасними, тому шанувальники Шона і Каміли відразу припустили, що в них роман. Виконавці довго приховували свої стосунки. А Шон в інтерв'ю заявляв, що не пішов би на побачення з Камілою, бо зовсім не знає, яка вона людина.

Проте папараці кілька разів фотографували Камілу та Шона за поцілунками, а сама співачка розповідала в інтерв'ю, що "дуже щаслива". Пізніше, коли пара оголосила про роман офіційно, журналісти таблоїдів не надто вірили в їхні стосунки і навіть називали Камілу та Шона "найнегармонійнішою парою в Голлівуді".

[ + – ] Каміла Кабельйо та Шон Мендес Фото: Instagram camila_cabello

Нещодавно співачка випадково продемонструвала діамантову каблучку на безіменному пальці, тож її шанувальники одразу припустили, що Шон нарешті зважився зробити їй пропозицію.

Втім, на шоу Джиммі Феллона вона це заперечувала.

"Він не робив мені пропозиції вийти за нього заміж, і я не заручена. Клянуся Богом, я не знаю, на якому пальці носять заручні каблучки, і іноді я одягаю прикраси на безіменний палець. Мені б хотілося, щоб ви пояснили ситуацію. На якому пальці і на якій руці носять заручні каблучки? Тому що я не знаю", — жартувала Каміла у відповідь на запитання ведучого.

[ + – ] Каміла Кабельйо і Шон Мендес цього Геловіну Фото: Instagram camila_cabello [ + – ] Каміла Кабельйо та Шон Мендес Фото: Instagram camila_cabello

Ще недавно пара постила спільні фото в соцмережах, разом відзначила Геловін і позувала на червоній доріжці Met Gala.