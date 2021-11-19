Самый богатый пес в мире продает свой особняк за $31 млн (видео)

Сегодня Гюнтер VI стоит около полумиллиарда долларов. Кроме элитной недвижимости, пес владеет яхтами, коллекционными авто и другими предметами роскоши. Дом, который выставлен на продаж от его имени, 20 лет назад принадлежал поп-диве Мадонне.

Особняк с девятью спальнями, восемью ванными комнатами, участком площадью 4,7 га, бассейном, роскошным ландшафтом и видами на Майами и залив, принадлежащий самой богатой собаке мира – немецкой овчарке по кличке Гюнтер VI, выставлен на продажу. Его стоимость – $31 млн, пишет Daily Mail. 870-метровая вилла в тосканском стиле с видом на залив Бискейн 20 лет назад принадлежала певице Мадонне, которая продала его за $7,5 млн.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Гюнтер VI унаследовал свое огромное состояние от своего деда Гюнтера IV. Согласно сообщениям, происхождение собаки-мультимиллионера имеет историю в несколько десятков лет, когда его предку, Гюнтеру III, был завещан многомиллионный траст на сумму $58 млн покойной владелицей, немецкой графиней Карлоттой Либенштейн, умершей в 1992 году. Сейчас трастовый фонд вырос до $500 млн.

Все эти годы специальная группа людей следила за непрерывностью линии Гюнтера III, помогая сохранить его потомков и приумножая наследство собаки. Судя по сообщениям в прессе, Гюнтер ведет жизнь, которой позавидуют миллионы людей. Он летает частным самолетом в Милан и на Багамы, где ест в лучших ресторанах, за чем следят его кураторы. Овчарка ежедневно занимается со своим тренером, спит в бывшей спальне Мадонны на роскошной круглой кровати из красного бархата с видом на залив, а каждое утро личный шеф-повар готовит псу завтрак из лучшего мяса, свежих овощей и риса. Иногда собаке дают икру и трюфели.

[ + – ] Гюнтер IV живет в особняке, некогда принадлежавшем Мадонне

Гюнтер владеет несколькими яхтами и коллекционными автомобилями и даже купил на аукционе редкий белый трюфель за $1,1 млн.

Одним из главных опекунов Гюнтера является 52-летняя Карла Риччителли из Тосканы. Она входит в правление, которое управляет трастом стоимостью почти $500 миллионов долларов, решая, когда покупать и продавать недвижимость. Группа даже приобрела спортивные команды, в том числе мужскую футбольную команду и женскую команду по плаванию, причем Гюнтер даже присутствовал на соревнованиях и выходил на поле.

[ + – ] Гюнтер спит на сделанной на заказ кровати и обитает в поистине королевских интерьерах

Риччителли заботилась о трех последних Гюнтерах и даже основала фонд Gunther Rescue для ухода за другими животными. Часто она берет Гюнтера VI на рынок, в поездки и даже посещает с ним приют, где ухаживает за бездомными животными.

Чтобы получить контракт на продажу особняка, опытные агенты по недвижимости Рути и Итан Ассулин из команды Assouline в Compass должны были пройти строгий "нюхательный тест" и получить одобрение от Гюнтера VI. На встрече с риэлторами пес-мультимиллионер был в своем лучшем ошейнике с искусственным бриллиантом. Его настоящий золотой ошейник сейчас находится в главном доме Гюнтера в Тоскане.

История о собаке-мультимиллионере не раз вызывала большие сомнения среди обывателей. Так, в 2005 году Tampa Bay Times сообщила, что рассказ о немецкой графине был частью "рекламного трюка.

Издание сообщало, что итальянская пресса опубликовала статью в 1995 году, в которой говорилось, что графиня Карлотты Либенштейн никогда не существовала и поэтому никогда не оставляла денег в своем завещании собаке Гюнтеру.

Эта история была объявлена ​​"мистификацией", созданной для пропаганды философии "Группы Гюнтера" и Фонда Гюнтера.

Несмотря на загадочность истории о том, как Гюнтер III унаследовал свое состояние, его потомки продолжают вести роскошный образ жизни.