Найбагатший пес у світі продає свій маєток за $31 млн (відео)

Сьогодні Гюнтер VI коштує майже пів мільярд доларів. Окрім елітної нерухомості, пес володіє яхтами, колекційними авто й іншими предметами розкоші. Будинок, який виставлений на продаж від його імені, 20 років тому належав поп-діві Мадонні.

Маєток із дев'ятьма спальнями, вісьмома ванними кімнатами, ділянкою площею 4,7 га, басейном, розкішним ландшафтом і краєвидами на Маямі та затоку, що належить найбагатшому собаці світу — німецькій вівчарці на прізвисько Гюнтер VI, виставлений на продаж. Його вартість — $31 млн, пише Daily Mail. 870-метрова вілла у тосканському стилі з видом на затоку Біскейн 20 років тому належала співачці Мадонні, яка продала її за $7,5 млн.

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Гюнтер VI успадкував свої величезні статки від свого діда Гюнтера IV. Згідно з повідомленнями, походження собаки-мультимільйонера має історію в кілька десятків років, коли його предку, Гюнтеру III, було заповідано багатомільйонний траст на суму $58 млн покійною власницею, німецькою графинею Карлоттою Лібенштейн, яка померла в 1992 році. Наразі трастовий фонд зріс до $500 млн.

Усі ці роки спеціальна група людей стежила за безперервністю лінії Гюнтера III, допомагаючи зберегти його нащадків і примножуючи спадщину собаки. Судячи з повідомлень у пресі, Гюнтер веде життя, якому позаздрять мільйони людей. Він літає приватним літаком у Мілан і на Багами, де їсть у найкращих ресторанах, за чим стежать його куратори. Вівчарка щодня займається зі своїм тренером, спить у колишній спальні Мадонни на розкішному круглому ліжку з червоного оксамиту з видом на затоку, а щоранку особистий шеф-кухар готує собаці сніданок із кращого м'яса, свіжих овочів і рису. Іноді собаці дають ікру та трюфелі.

[ + – ] Гюнтер IV живе в маєтку, який колись належав Мадонні

Гюнтер володіє декількома яхтами та колекційними автомобілями і навіть купив на аукціоні рідкісний білий трюфель за $1,1 млн.

Одним із головних опікунів Гюнтера є 52-річна Карла Річчітеллі з Тоскани. Вона входить до правління, яке керує трастом вартістю майже $500 мільйонів доларів, вирішуючи, коли купувати та продавати нерухомість. Група навіть придбала спортивні команди, зокрема чоловічу футбольну команду та жіночу команду з плавання, причому Гюнтер навіть був присутній на змаганнях і виходив на поле.

[ + – ] Гюнтер спить на зробленому на замовлення ліжку і мешкає в королівських інтер'єрах.

Річчітеллі дбала про трьох останніх Гюнтерів і навіть заснувала фонд Gunther Rescue для догляду за іншими тваринами. Часто вона бере Гюнтера VI на ринок, у поїздки і навіть відвідує з ним притулок, де доглядає за безпритульними твариами.

Щоб отримати контракт на продаж маєтку, досвідчені агенти з нерухомості Руті й Ітан Ассулін із команди Assouline у Compass мали пройти суворий "нюхальний тест" та отримати схвалення від Гюнтера VI. На зустрічі з ріелторами пес-мультимільйонер був у своєму кращому нашийнику зі штучним діамантом. Його справжній золотий нашийник зараз знаходиться у головному будинку Гюнтера у Тоскані.

Історія про собаку-мультимільйонера неодноразово викликала великі сумніви серед обивателів. Так, у 2005 році Tampa Bay Times повідомив, що розповідь про німецьку графиню була частиною "рекламного трюку".

Видання повідомляло, що італійська преса опублікувала статтю в 1995 році, в якій йшлося про те, що графиня Карлотти Лібенштейн ніколи не існувала і тому ніколи не залишала грошей у своєму заповіті собаці Гюнтеру.

Ця історія була оголошена "містифікацією", створеною для пропаганди філософії "Групи Гюнтера" та Фонду Гюнтера.

Незважаючи на загадковість історії про те, як Гюнтер III успадкував свої статки, його нащадки продовжують вести розкішний спосіб життя.