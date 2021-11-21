Пощекотать нервы. Самые опасные аттракционы в мире

Закрутить на американских горках "мертвую петлю" диаметром 39,7 м или постоять на крыше небоскреба высотой почти 400 м без страховки? А может быть, попробовать самую экстремальную в мире катапульту? Фокус собрал варианты развлечений для любителей экстрима.

По ступенькам до небес

С ноября 2021 года в Нью-Йорке работает новый аттракцион для туристов: за $185 можно взобраться на небоскреб Хадсон Ярдс 30 высотой почти 400 м. На вершине нет ни стеклянных окон, ни перил, ни стен. Разрешен подъем группой до восьми человек. Альпинисты надевают специальные костюмы с ремнями безопасности, которые позволяют подниматься по открытой лестнице от базовой до верхней платформы, расположенной на высоте 387 м. Оттуда видно антенну Эмпайр-стейт-билдинг.

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[ + – ] Верхняя платформа небоскреба расположена на высоте 387 м

• Подъем, включаяя свободное время, которое туристы могут провести на вершине небоскреба, занимает от полутора до двух часов

• Аттракцион City Climb проводится в любой день, кроме случаев, когда температура падает ниже 5°С или если в этом районе создаются опасные метеоусловия

Высотой с небоскреб

В феврале 2021 года в Дубае открыли самую высокую в мире карусель с подвесными качелями под названием Bollywood Skyflyer. Для ее производства понадобилась 421 т стали. На изготовление карусели ушло 600 дней, на установку — еще 120.

У Bollywood Skyflyer 12 кабинок, каждая из которых рассчитана на двух человек. Их попеременно поднимают и опускают на разную высоту, а также вращают с разной скоростью вокруг гигантской башни.

[ + – ] У карусели Bollywood Skyflyer 12 кабинок

• Максимальная точка подъема Bollywood Skyflyer — 140 м. Это высота 42-этажного небоскреба

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• Новый аттракцион побил рекорд американской карусели Orlando Starflyer высотой 137 м, удерживающей мировое первенство с 2012 года

Гигантская рогатка

Летом 2018 года неподалеку от новозеландского города Квинстауна в каньоне Невиса запустили самую экстремальную в мире катапульту. Специальный трос разгоняет посетителей до скорости 100 км/ч за 1,5 сек. Во время полета протяженностью 150 м пассажиры испытывают перегрузки около 3G. В общей сложности головокружительный полет занимает до 4 мин. На тарзанку пускают людей старше 13 лет с весом менее 127 кг.

[ + – ] Самая экстремальная в мире катапульта находится в Квинстауне

• Один прыжок стоит $172

• Прежде чем запустить аттракцион, его тестировали девять месяцев

Космические горки

В августе 2021 года в Японии приостановили работу американских горок Do-Dodonpa из-за переломов у нескольких посетителей. Парк Fuji-Q Highland называл этот аттракцион самым быстроразгоняющимся и самым экстремальным в мире среди американских горок. Вагончик с пассажирами набирал скорость до 180 км/ч за 1,56 сек. А диаметр "мертвой петли" составлял 39,7 м. Эксперты предположили, что травмы у посетителей аттракциона могли быть связаны с тем, что вагончики разгоняются слишком быстро, из-за чего пассажиры испытывают перегрузки, сравнимые с перегрузками космонавтов при запуске ракеты.

[ + – ] Парк Fuji-Q Highland называл этот аттракцион самым быстроразгоняющимся

• Американские горки Do-Dodonpa работали с 2001 года

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• Администрация парка Fuji-Q Highland не подтвердила информацию о причинно-следственных связях между травмами посетителей и работой аттракциона