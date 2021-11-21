Полоскотати нерви. Найнебезпечніші атракціони у світі
Закрутити на американських гірках "мертву петлю" діаметром 39,7 м чи постояти на даху хмарочоса заввишки майже 400 м без страхування? А може, спробувати найекстремальнішу у світі катапульту? Фокус зібрав варіанти розваг для аматорів екстриму
Сходами до небес
З листопада 2021 року в Нью-Йорку працює новий атракціон для туристів: за $185 можна піднятися на хмарочос Хадсон Ярдс 30 заввишки майже 400 м. На вершині немає скляних вікон, перил, стін. Дозволено підйом групою до восьми осіб. Альпіністи одягають спеціальні костюми з ременями безпеки, які дозволяють підніматися відкритими сходами від базової до верхньої платформи, розташованої на висоті 387 м. Звідти видно антену Емпайр-стейт-білдінг.
• Підйом, включаючи вільний час, який туристи можуть провести на вершині хмарочоса, займає від півтори до двох годин
• Атракціон City Climb працює в будь-який день, крім випадків, коли температура падає нижче 5°С або якщо в цьому районі створюються небезпечні метеоумови
Заввишки з хмарочос
У лютому 2021 року в Дубаї відкрили найвищу у світі карусель із підвісними гойдалками під назвою Bollywood Skyflyer. Для її виробництва знадобилося 421 т сталі. На виготовлення каруселі пішло 600 днів, на встановлення ще 120 днів.
Bollywood Skyflyer має 12 кабінок, кожна з яких розрахована на двох осіб. Їх поперемінно піднімають та опускають на різну висоту, а також обертають із різною швидкістю навколо гігантської вежі.
• Максимальна точка підйому Bollywood Skyflyer – 140 м. Це висота 42-поверхового хмарочосаВажливо
• Новий атракціон побив рекорд американської каруселі Orlando Starflyer заввишки 137 м, що утримує світову першість із 2012 року
Гігантська рогатка
Влітку 2018 року неподалік новозеландського міста Квінстауна в каньйоні Невіса запустили найекстремальнішу у світі катапульту. Спеціальний трос розганяє відвідувачів до швидкості 100 км/год за 1,5 сек. Під час польоту завдовжки 150 м пасажири перебувають близько 3G. Загалом запаморочливий політ займає до 4 хв. На тарзанку пускають людей старших 13 років із вагою менше 127 кг.
• Один стрибок коштує $172
• Перш ніж запустити атракціон, його тестували дев'ять місяців
Космічні гірки
У серпні 2021 року в Японії призупинили роботу американських гірок Do-Dodonpa через переломи в кількох відвідувачів. Парк Fuji-Q Highland називав цей атракціон найшвидкіснішим і найекстремальнішим у світі серед американських гірок. Вагончик із пасажирами набирав швидкість до 180 км/год за 1,56 сек. А діаметр "мертвої петлі" становив 39,7 м. Експерти припустили, що травми у відвідувачів атракціону могли бути пов'язані з тим, що вагончики розганяються надто швидко, через що пасажири зазнають перевантажень, порівнянних з перевантаженнями космонавтів під час запуску ракети.
• Американські гірки Do-Dodonpa працювали з 2001 року.
• Адміністрація парку Fuji-Q Highland не підтвердила інформацію про причинно-наслідкові зв'язки між травмами відвідувачів та роботою атракціону