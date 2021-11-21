Полоскотати нерви. Найнебезпечніші атракціони у світі

Закрутити на американських гірках "мертву петлю" діаметром 39,7 м чи постояти на даху хмарочоса заввишки майже 400 м без страхування? А може, спробувати найекстремальнішу у світі катапульту? Фокус зібрав варіанти розваг для аматорів екстриму

Сходами до небес

З листопада 2021 року в Нью-Йорку працює новий атракціон для туристів: за $185 можна піднятися на хмарочос Хадсон Ярдс 30 заввишки майже 400 м. На вершині немає скляних вікон, перил, стін. Дозволено підйом групою до восьми осіб. Альпіністи одягають спеціальні костюми з ременями безпеки, які дозволяють підніматися відкритими сходами від базової до верхньої платформи, розташованої на висоті 387 м. Звідти видно антену Емпайр-стейт-білдінг.

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[ + – ] Верхня платформа хмарочоса розташована на висоті 387 м

• Підйом, включаючи вільний час, який туристи можуть провести на вершині хмарочоса, займає від півтори до двох годин

• Атракціон City Climb працює в будь-який день, крім випадків, коли температура падає нижче 5°С або якщо в цьому районі створюються небезпечні метеоумови

Заввишки з хмарочос

У лютому 2021 року в Дубаї відкрили найвищу у світі карусель із підвісними гойдалками під назвою Bollywood Skyflyer. Для її виробництва знадобилося 421 т сталі. На виготовлення каруселі пішло 600 днів, на встановлення ще 120 днів.

Bollywood Skyflyer має 12 кабінок, кожна з яких розрахована на двох осіб. Їх поперемінно піднімають та опускають на різну висоту, а також обертають із різною швидкістю навколо гігантської вежі.

[ + – ] У каруселі Bollywood Skyflyer 12 кабінок

• Максимальна точка підйому Bollywood Skyflyer – 140 м. Це висота 42-поверхового хмарочоса

Важливо

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• Новий атракціон побив рекорд американської каруселі Orlando Starflyer заввишки 137 м, що утримує світову першість із 2012 року

Гігантська рогатка

Влітку 2018 року неподалік новозеландського міста Квінстауна в каньйоні Невіса запустили найекстремальнішу у світі катапульту. Спеціальний трос розганяє відвідувачів до швидкості 100 км/год за 1,5 сек. Під час польоту завдовжки 150 м пасажири перебувають близько 3G. Загалом запаморочливий політ займає до 4 хв. На тарзанку пускають людей старших 13 років із вагою менше 127 кг.

[ + – ] Найекстремальніша у світі катапульта знаходиться в Квінстауні

• Один стрибок коштує $172

• Перш ніж запустити атракціон, його тестували дев'ять місяців

Космічні гірки

У серпні 2021 року в Японії призупинили роботу американських гірок Do-Dodonpa через переломи в кількох відвідувачів. Парк Fuji-Q Highland називав цей атракціон найшвидкіснішим і найекстремальнішим у світі серед американських гірок. Вагончик із пасажирами набирав швидкість до 180 км/год за 1,56 сек. А діаметр "мертвої петлі" становив 39,7 м. Експерти припустили, що травми у відвідувачів атракціону могли бути пов'язані з тим, що вагончики розганяються надто швидко, через що пасажири зазнають перевантажень, порівнянних з перевантаженнями космонавтів під час запуску ракети.

[ + – ] Парк Fuji-Q Highland називав цей атракціон таким, що найшвидше розганяється

• Американські гірки Do-Dodonpa працювали з 2001 року.

• Адміністрація парку Fuji-Q Highland не підтвердила інформацію про причинно-наслідкові зв'язки між травмами відвідувачів та роботою атракціону