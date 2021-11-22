Бывшая девушка принца Гарри рассказала, что была счастлива, не став членом королевской семьи

Флоренс встречалась с Гарри в 2011 году, но вышла замуж за мультимиллионера Генри Сент-Джорджа

Модель, гончар и аристократка Флоренс Сент-Джордж, урожденная Флоренс Бруденелл-Брюс, призналась, что счастлива, не став членом королевской семьи. Об этом пишет Daily Mail.

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35-летняя Флоренс встречалась с принцем Гарри несколько месяцев в 2011 году. Однако это был изнурительный роман. А сама Флоренс, даже будучи публичной особой, постоянно страдала от пристального внимания прессы.

[ + – ] Флоренс за работой Фото: Instagram florencestgeorge

"Почти каждый день в таблоиде появлялись новые слухи, моих школьных друзей допрашивали журналисты, а у моей входной двери караулили фотографы. Это было ужасно", — вспомнила свой короткий роман с принцем Флоренс.

Она рассказала, что тогда, расставшись с принцем, была этим опечалена, но потом поняла, как ей повезло. Постоянно находится в центре внимания было очень изнурительно. И вредило психике. Флоренс даже пришлось принимать антидепрессанты.

"Я снимаю шляпу перед теми людьми, которые могут справиться с таким образом жизни, но я точно знала, что не смогу", — призналась Флоренс.

Флоренс стала моделью в 15 лет. Она закончила элитную школу Стоу и получила степень по истории искусств в Бристольском университете. Девушка снималась для Topshop и Adidas, создавала модели для брендов Anonymous by Ross + Bute и Brora.

[ + – ] Флоренс с мужем Генри Сент-Джорджем Фото: Instagram florencestgeorge Фото: Instagram florencestgeorge

В 2013 году она вышла замуж за мультимиллионера Генри Сент-Джорджа, родила двух детей и всерьез занялась гончарным делом.

Напомним, в 2019 году замуж вышла еще одна бывшая девушка принца Гарри – певица Элли Голдинг. Ее избранником стал артдилер Каспер Джоплинг. Принца на свадьбе не было, но зато присутствовали его кузины: принцессы Евгения и Беатрис.

До женитьбы на Меган Маркл принц Гарри слыл сердцеедом. Причем все его девушки были известными, богатыми и блондинками. Дольше всего он встречался с Челси Дэви – целых семь лет. Но принц и наследница многомиллионного состояния из Кейптауна расстались по той же причине, что он разошелся с Флоренс: повышенное внимание прессы.