Колишня дівчина принца Гаррі розповіла, що була щасливою, не ставши членом королівської родини

Флоренс зустрічалася з Гаррі у 2011 році, але вийшла заміж за мультимільйонера Генрі Сент-Джорджа

Модель, гончар і аристократка Флоренс Сент-Джордж, уроджена Флоренс Бруденел-Брюс, зізналася, що щаслива, не ставши членом королівської родини. Про це пише Daily Mail.

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35-річна Флоренс зустрічалася з принцом Гаррі кілька місяців у 2011 році. Однак це був виснажливий роман. А сама Флоренс, навіть будучи публічною особистістю, постійно страждала від пильної уваги преси.

[ + – ] Флоренс за роботою Фото: Instagram florencestgeorge

"Майже кожного дня в таблоїді з'являлися нові чутки, моїх шкільних друзів допитували журналісти, а біля моїх вхідних дверей чатували фотографи. Це було жахливо", — згадала свій короткий роман із принцом Флоренс.

Вона розповіла, що тоді, розлучившись із принцом, була цим засмучена, але потім зрозуміла, як їй пощастило. Постійно перебувати в центрі уваги було дуже виснажливо. І шкодило психіці. Флоренс навіть довелося приймати антидепресанти.

"Я знімаю капелюх перед тими людьми, які можуть упоратися з таким способом життя, але я точно знала, що не зможу", — зізналася Флоренс.

Флоренс стала моделлю в 15 років. Вона закінчила елітну школу Стоу та здобула ступінь із історії мистецтв у Бристольському університеті. Дівчина знімалася для Topshop та Adidas, створювала моделі для брендів Anonymous by Ross + Bute та Brora.

[ + – ] Флоренс із чоловіком Генрі Сент-Джорджем Фото: Instagram florencestgeorge Фото: Instagram florencestgeorge

У 2013 році вона вийшла заміж за мультимільйонера Генрі Сент-Джорджа, народила двох дітей і всерйоз зайнялася гончарною справою.

Нагадаємо, у 2019 році заміж вийшла ще одна колишня дівчина принца Гаррі — співачка Еллі Голдінг. Її обранцем став артдилер Каспер Джоплінг. Принца на весіллі не було, зате були його кузини: принцеси Євгенія та Беатріс.

До одруження з Меган Маркл принц Гаррі мав славу серцеїда. Причому всі його дівчата були відомими, багатими та блондинками. Найдовше він зустрічався з Челсі Деві – цілих сім років. Але принц і спадкоємиця багатомільйонного статку з Кейптауна розлучилися з тієї ж причини, що він розійшовся з Флоренс: підвищена увага преси.