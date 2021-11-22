"Лютейший треш и шквал дизлайков": зрители раскритиковали трейлер перезапуска "Ну, погоди!"

Количество дизлайков под трейлером с кадрами перезапуска знаменитого мультфильма в 10 раз больше, чем лайков. Зрителям не "зашла" компьютерная графика и обновленные персонажи.

Российская государственная киностудия по производству мультипликационных фильмов "Союзмультфильм" решила поймать модную нынче волну реюнионов и представила трейлер обновленного культового мультфильма "Ну, погоди!" под названием "Ну, погоди! Каникулы".

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Однако зрители не в восторге от увиденного. За первые сутки после обнародования трейлер при свыше 260 тыс просмотров собрал в 10 раз больше дизлайков, чем лайков (18 тыс и 1,8 тыс соответственно).

[ + – ] Трейлер мультфильма уже назвали провалом Фото: Скриншот

В соцсетях зрители возмущаются тому, что создатели взяли за основу западные шаблоны и "испортили" любимый мультфильм.

"Трейлер Ну погоди!. Каникулы. Зачем они это сделали? Впрочем, ответ на поверхности. Какие времена, такие и мультфильмы", "Все выглядит роликом ноу-нейм игры для мобильников", "Где наш волк, где наш заяц? Что за безобразные лица? Кто это нарисовал? Неужели нельзя было оставить как было и не опускаться до западных шаблонов в мультфильмах?", – пишут в пользователи.

В новой версии мультфильма, сделанного в формате 3D, Волк, которого озвучил Гарик Харламов, – геймер. Поскольку российское законодательство запретило показ курения и распития алкоголя, то в качестве плохой привычки Волка решили сделать зависимость от компьютерных игр.

"Наш волк не плохой, он просто не нашел себя в этом мире, из плохих привычек — он геймер. В 2021 году в мультфильмах, конечно же, нельзя распивать спиртные напитки, прикуривать от котенка и гоняться за маленькими мальчиками, к сожалению", – цитирует мультипликаторов издание "Медуза". В целом же, отмечают авторы, они старались найти типажи, которые будут близки и понятны современным детям.

Зайца в мультфильме озвучивает комик Дмитрий Хрусталев.

Кроме уже знакомых персонажей, зрители увидят и новых – косулю Улю, барсука Тима, ежика Шу.

[ + – ] Мультфильм выйдет на экраны в декабре

О работе над перезапуском легендарного мультфильма стало известно еще два года назад, в 2019-м. Планировалось сделать сразу 26 серий, а затем увеличить их количество до 52. Первый трейлер мультфильма представили на Comic Con Russia 2021. На экраны "Ну погоды! Каникулы" выйдет уже в декабре.