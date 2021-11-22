"Лютий треш і шквал дизлайків": глядачі розкритикували трейлер перезапуску "Ну, постривай!"

Кількість дизлайків під трейлером із кадрами перезапуску знаменитого мультфільму в 10 разів більша, ніж лайків. Глядачам не "зайшла" комп'ютерна графіка й оновлені персонажі.

Російська державна кіностудія з виробництва мультиплікаційних фільмів "Союзмультфільм" вирішила зловити модну нині хвилю реюніонів і представила трейлер оновленого культового мультфільму "Ну, постривай!" під назвою "Ну, постривай! Канікули".

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Проте глядачі не в захваті від побаченого. За першу добу після оприлюднення трейлер при понад 260 тис. переглядів зібрав у 10 разів більше дизлайків, ніж лайків (18 тис. і 1,8 тис. відповідно).

[ + – ] Трейлер мультфільму вже назвали провалом Фото: Скриншот

У соцмережах глядачі обурюються, тому що творці взяли за основу західні шаблони та зіпсували улюблений мультфільм.

"Трейлер "Ну постривай!. Канікули". Навіщо вони це зробили? Утім, відповідь на поверхні. Які часи, такі і мультфільми", "Все має вигляд ролика ноу-нейм гри для мобільників", "Де наш вовк, де наш заєць? Що за потворні обличчя? Хто це намалював? Невже не можна було залишити як було і не опускатися до західних шаблонів у мультфільмах?"

У новій версії мультфільму, зробленого у форматі 3D, Вовк, якого озвучив Гарік Харламов, – геймер. Оскільки російське законодавство заборонило показ куріння і розпиття алкоголю, то як погану звичку Вовка вирішили зробити залежність від комп'ютерних ігор.

"Наш вовк непоганий, він просто не знайшов себе в цьому світі, із поганих звичок — він геймер. У 2021 році в мультфільмах, звичайно ж, не можна розпивати спиртні напої, прикурювати від кошеняти й ганятися за маленькими хлопчиками, на жаль", — цитує мультиплікаторів видання "Медуза". Загалом, зазначають автори, вони намагалися знайти типажі, які будуть близькі та зрозумілі сучасним дітям.

Зайця в мультфільмі озвучує комік Дмитро Хрустальов.

Окрім уже знайомих персонажів, глядачі побачать і нових – косулю Улю, борсука Тіма, їжачка Шу.

[ + – ] Мультфільм вийде на екрани в грудні

Про роботу над перезапуском легендарного мультфільму стало відомо ще два роки тому, 2019-го. Планувалося зробити відразу 26 серій, а потім збільшити їхню кількість до 52. Перший трейлер мультфільму представили на Comic Con Russia 2021. На екрани "Ну постривай! Канікули" вийде вже у грудні.