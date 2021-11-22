Свекор принцессы Евгении скончался от осложнений, вызванных коронавирусом

Джордж Бруксбэнк умер незадолго до крещения своего внука Августа, но семья это не афишировала

На прошлых выходных состоялось крещение Августа Бруксбэнка – сына принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, а также его троюродного брата – Лукаса Тиндалла, младшего ребенка Зары Филлипс, старшей внучки королевы. Но оказалось, что радостное событие было омрачено грустным известием о том, что Джордж Бруксбэнк, свекор принцессы Евгении скончался. Об этом пишет Daily Mail.

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72-летний Джордж в прошлом году переболел коронавирусом. Болезнь протекала тяжело, он провел несколько недель в отделении интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких и "выжил чудом", как отмечали врачи.

Но он так полностью и не оправился от последствий болезни. Евгения и Джек были счастливы, что он увидел своего внука Августа. И приняли нелегкое решение все же провести таинство крещения в Часовне всех святых в Виндзорском парке.

[ + – ] Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк на крестинах сына Фото: Daily Mail

Двойная церемония крещения стала серьезным событием для членов королевской семьи. Она прошла за закрытыми дверями, но ее посетили принц Эндрю, герцогиня Йоркская, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а, главное, прибыла королева Елизавета. Хотя в последнее время она нечасто появлялась на публике и даже пропустила День памяти по рекомендациям врачей. 95-летняя королева травмировала спину и медики решили, что лучше ей не подвергать себя нагрузкам.

Но крещение двух правнуков Елизавета пропустить не могла.

Напомним, малыш Август, родившийся в феврале 2021 года, является первенцем принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Он также стал девятым правнуком королевы. Август занимает 13-е место в очереди на престол.

[ + – ] Джордж Бруксбэнк с женой, принцессой Беатрис и герцогиней Йоркской на свадьбе сына и принцессы Евгении Фото: Getty Images

Сообщается, что Августа и Лукаса крестили в воде из реки Иордан, которую привез принц Чарльз из своего недавнего путешествия по Ближнему Востоку.

[ + – ] Королева прибывает на крестины правнуков

Шестьдесят бутылок святой воды предназначались не только для троюродных братьев, но и для малышки Лилибет Дианы, дочери принца Гарри и Меган Маркл. Но, похоже, она достанется Сиенне Элизабет, дочери принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци, которая родилась 18 сентября 2021 года.