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Свекор принцессы Евгении скончался от осложнений, вызванных коронавирусом

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Джордж Бруксбэнк, свекор принцессы евгении, смерть
Фото: Getty Images | Джордж Бруксбэнк с женой и герцогиней Йоркской на свадьбе сына и принцессы Евгении

Джордж Бруксбэнк умер незадолго до крещения своего внука Августа, но семья это не афишировала

На прошлых выходных состоялось крещение Августа Бруксбэнка – сына принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, а также его троюродного брата – Лукаса Тиндалла, младшего ребенка Зары Филлипс, старшей внучки королевы. Но оказалось, что радостное событие было омрачено грустным известием о том, что Джордж Бруксбэнк, свекор принцессы Евгении скончался. Об этом пишет Daily Mail.

72-летний Джордж в прошлом году переболел коронавирусом. Болезнь протекала тяжело, он провел несколько недель в отделении интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких и "выжил чудом", как отмечали врачи.

Но он так полностью и не оправился от последствий болезни. Евгения и Джек были счастливы, что он увидел своего внука Августа. И приняли нелегкое решение все же провести таинство крещения в Часовне всех святых в Виндзорском парке.

Принцесса Евгения, Джек Бруксбэнк, крестины
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк на крестинах сына
Фото: Daily Mail

Двойная церемония крещения стала серьезным событием для членов королевской семьи. Она прошла за закрытыми дверями, но ее посетили принц Эндрю, герцогиня Йоркская, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а, главное, прибыла королева Елизавета. Хотя в последнее время она нечасто появлялась на публике и даже пропустила День памяти по рекомендациям врачей. 95-летняя королева травмировала спину и медики решили, что лучше ей не подвергать себя нагрузкам.

Но крещение двух правнуков Елизавета пропустить не могла.

Напомним, малыш Август, родившийся в феврале 2021 года, является первенцем принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Он также стал девятым правнуком королевы. Август занимает 13-е место в очереди на престол.

джордж бруксбэнк, герцогиня йоркская, свадьба принцессы евгении
Джордж Бруксбэнк с женой, принцессой Беатрис и герцогиней Йоркской на свадьбе сына и принцессы Евгении
Фото: Getty Images

Сообщается, что Августа и Лукаса крестили в воде из реки Иордан, которую привез принц Чарльз из своего недавнего путешествия по Ближнему Востоку.

Королева прибывает на крестины правнуков

Шестьдесят бутылок святой воды предназначались не только для троюродных братьев, но и для малышки Лилибет Дианы, дочери принца Гарри и Меган Маркл. Но, похоже, она достанется Сиенне Элизабет, дочери принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци, которая родилась 18 сентября 2021 года.