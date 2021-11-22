Свекор принцеси Євгенії помер від ускладнень, спричинених коронавірусом

Джордж Бруксбенк помер незадовго до хрещення свого онука Августа, але сім'я це не афішувала

Минулими вихідними відбулося хрещення Августа Бруксбенка – сина принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка, а також його троюрідного брата – Лукаса Тіндалла, молодшої дитини Зари Філліпс, старшої онуки королеви. Але виявилося, що радісна подія була затьмарена сумною звісткою про те, що Джордж Бруксбенк, свекор принцеси Євгенії, помер. Про це пише Daily Mail.

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72-річний Джордж минулого року перехворів на коронавірус. Хвороба протікала важко, він провів кілька тижнів у відділенні інтенсивної терапії на штучній вентиляції легень та "вижив дивом", як зазначали лікарі.

Але він так повністю і не оговтався від наслідків хвороби. Євгенія та Джек були щасливі, що він побачив свого онука Августа. І прийняли нелегке рішення все ж таки провести таїнство хрещення в Каплиці всіх святих у Віндзорському парку.

[ + – ] Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк на хрестинах сина Фото: Daily Mail

Подвійна церемонія хрещення стала серйозною подією для членів королівської родини. Вона пройшла за зачиненими дверима, але її відвідали принц Ендрю, герцогиня Йоркська, принц Вільям і Кейт Міддлтон, а головне прибула королева Єлизавета. Хоча останнім часом вона нечасто з'являлася на публіці та навіть пропустила День пам'яті за рекомендаціями лікарів. 95-річна королева травмувала спину і медики вирішили, що краще їй не брати на себе навантажень.

Але хрещення двох правнуків Єлизавета не могла пропустити.

Нагадаємо, малюк Август, який народився в лютому 2021 року, є первістком принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка. Він також став дев'ятим правнуком королеви. Август посідає 13 місце в черзі на престол.

[ + – ] Джордж Бруксбенк із дружиною, принцесою Беатріс та герцогинею Йоркською на весіллі сина та принцеси Євгенії Фото: Getty Images

Повідомляється, що Августа та Лукаса хрестили у воді з річки Йордан, яку привіз принц Чарльз зі своєї нещодавньої подорожі Близьким Сходом.

[ + – ] Королева прибуває на хрестини правнуків

Шістдесят пляшок святої води призначалися не тільки для троюрідних братів, а й для малечі Лілібет Діани, дочки принца Гаррі та Меган Маркл. Але, схоже, вона дістанеться Сієнні Елізабет, дочці принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці, яка народилася 18 вересня 2021 року.