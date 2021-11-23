Письмо от королевы и медаль ангела. Британка, у которой 50 внуков, отметила 100-летний юбилей

Сейчас женщина живет в доме престарелых, а ее дети разъехались по всему миру, однако поддерживают с ней связь.

Жительница британского города Мидлсбро Джо Аллан, у которой 12 детей, 37 внуков, 50 правнуков и два праправнука, отметила 100-летний юбилей и заявила, что секретом ее долгой жизни является "счастливое настроение", пишет Daily Mail.

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Поскольку в годы Второй мировой войны она работала на заводе по производству боеприпасов в Эйклиффе в графстве Дарем и проверяла наличие неисправных пуль, в поздравительной речи мэр города Энди Престон официально признал ее "Ангелом Эйклиффа", вручив соответствующий сертификат и медаль, и поблагодарил за ее вклад в победу в Европе.

[ + – ] Мэр города Эйклифф Энди Престон поздравил Джо Аллен Фото: Dave Allan/Twitter

"Этих женщин слишком долго не прославляли и не признавали, но это делается прямо сейчас, потому что мы должны рассказать историю об усилиях, которые такие люди, как Джо, приложили для поддержки храбрых солдат, которые вели бои. Я уверен, что невероятная работа, проделанная Джо и другими, спасла множество жизней. Пришло время признать усилия всех Ангелов Эйклифа во время войны, которые помогли изменить курс европейской истории к лучшему", – подчеркнул Престон.

Джо надеялась отпраздновать свое 100-летие со всей семьей, но, несмотря на то, что запланированная вечеринка была отменена из-за ограничений Covid, она чувствовала себя особенной в этот день. Женщина получила поздравительную открытку от королевы, а также открытки и видеообращения от членов семьи из Канады, США и Австралии.

[ + – ] Именинница получила открытку от королевы Великобритании Фото: Dave Allan/Twitter

Джо прожила со своим мужем Дэйвом 61 год до самой его смерти в 2005-м. В браке родилось восемь дочерей и четверо сыновей. Ее первенцу сейчас 77 лет

"Мама всегда была самой любящей, интересной и энергичной матерью, всегда в движении, ставя нас детей на первое место, а себя на последнее", – говорит старшая дочь именинницы Полина.

Вместо подарков на день рождения Джо попросила друзей и семью сделать пожертвования в благотворительный фонд "Наши больницы" на лечение инсульта при университетской больнице Джеймса Кука, где Дэйв находился под присмотром до его смерти в 82-летнем возрасте. На счет уже поступило более 1500 фунтов стерлингов.

Сейчас Джо живет в доме престарелых в Линторпе на окраине города. Когда ее спросили, в чем же секрет ее долголетия, она ответила:

"На самом деле секрета нет, но я действительно думаю, что важно иметь счастливое настроение и стараться не волноваться".

[ + – ] Джо Аллен Фото: Dave Allan/Twitter

Единственное, что ее расстраивает сейчас, – невозможность путешествовать. Джо говорит, что у нее, возможно, осталось не так много времени.

Напомним, в 2019 году в Лос-Анджелесе умер 111-летний Генри Тсенг, которого считали старейшим жителем в США. За день до смерти он последний раз посетил спортзал.