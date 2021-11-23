Лист від королеви та медаль ангела. Британка, яка має 50 онуків, відсвяткувала 100-річний ювілей

Зараз жінка живе в будинку для людей похилого віку, а її діти роз'їхалися по всьому світу, проте підтримують із нею зв'язок.

Мешканка британського міста Мідлсбро Джо Аллан, яка має 12 дітей, 37 онуків, 50 правнуків і двох праправнуків, відсвятувала 100-річний ювілей і заявила, що секретом її довгого життя є "щасливий настрій", пише Daily Mail.

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Оскільки в роки Другої світової війни вона працювала на заводі з виробництва боєприпасів в Ейкліффі в графстві Дарем і перевіряла наявність несправних куль, у вітальній промові мер міста Енді Престон офіційно визнав її "Ангелом Ейкліффа", вручивши відповідний сертифікат і медаль, та подякував у перемогу в Європі.

[ + – ] Мер міста Ейкліфф Енді Престон привітав Джо Аллен Фото: Dave Allan/Twitter

"Цих жінок занадто довго не прославляли і не визнавали, але це робиться прямо зараз, тому що ми повинні розповісти історію про зусилля, як такі люди, як Джо, доклали для підтримки хоробрих солдатів, які вели бої. Я впевнений, що неймовірна робота виконана Джо й іншими, врятувала безліч життів. Настав час визнати зусилля всіх Ангелів Ейкліфа під час війни, які допомогли змінити курс європейської історії на краще", — наголосив Престон.

Джо сподівалася відсвяткувати своє 100-річчя з усією сім'єю, але, незважаючи на те, що запланована вечірка була скасована через обмеження Covid, вона почувалася особливою цього дня. Жінка отримала вітальну листівку від королеви, а також листівки та відеозвернення від членів родини з Канади, США й Австралії.

[ + – ] Іменинниця отримала листівку від королеви Великобританії Фото: Dave Allan/Twitter

Джо прожила зі своїм чоловіком Дейвом 61 рік до самої його смерті в 2005-му. У шлюбі народилося вісім дочок і четверо синів. Її первістку зараз 77 років.

"Мама завжди була найбільш люблячою, цікавою та енергійною матір'ю, завжди в русі, ставлячи нас дітей на перше місце, а себе на останнє", — каже старша дочка іменинниці Поліна.

Замість подарунків на день народження Джо попросила друзів і сім'ю зробити пожертвування до благодійного фонду "Наші лікарні" на лікування інсульту при університетській лікарні Джеймса Кука, де Дейв перебував під наглядом до його смерті у 82-річному віці. На рахунок уже надійшло понад 1 500 фунтів стерлінгів.

Зараз Джо живе в будинку для літніх людей у Лінторпі на околиці міста. Коли її запитали, у чому секрет її довголіття, вона відповіла:

"Насправді секрету немає, але я справді думаю, що важливо мати щасливий настрій і намагатися не хвилюватись".

[ + – ] Джо Аллен Фото: Dave Allan/Twitter

Єдине, що її засмучує зараз — неможливість подорожувати. Джо каже, що в неї, мабуть, залишилося не так багато часу.

Нагадаємо, в 2019 році в Лос-Анджелесі помер 111-річний Генрі Тсенг, якого вважали найстарішим мешканцем у США. За день до смерті він востаннє відвідав спортзал.