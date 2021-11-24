Вышел трейлер фантастического фильма "Мир Юрского периода 3"

В Сети видеоролик назвали "прологом" и намекают, что человечеству придется несладко

Компания Universal Pictures опубликовала тизер-трейлер грядущего фантастического фильма "Мир Юрского периода 3" (Jurassic World: Dominion), который завершит трилогию "Мир Юрского периода".

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Создатели решили не ограничиваться коротким тизером, а смонтировали пятиминутный ролик, в котором показали, как динозавры ходили по Земле 65 миллионов лет назад и боролись за выживание. "Взрыв из прошлого" заканчивается гибелью тираннозавра, после чего события переносятся в наши дни.

[ + – ] Трейлер-тизер фильма "Мир Юрского периода 3"

И зрителям становится ясно, что после событий последнего фильма франшизы динозавры распространились по всей Земле и теперь человечеству явно придется несладко. Ведь один тираннозавр, как показано в ролике, может разгромить целый кинотеатр.

Режиссером фильма выступил Колин Треворроу, он же написал сценарий, как и в случае со всеми остальными частями трилогии "Мир Юрского периода". В картину вернутся главные герои предыдущих двух фильмов Оуэн Грэйди (Крис Прэтт) и Клэр Диринг (Брайс Даллас Ховард).

Также там появятся герои оригинальной трилогии Элли Сэттлер (Лора Дерн), Алан Грант (Сэм Нилл) и Ян Малкольм (Джефф Голдблюм).

Премьера нового фильма состоится 10 июня 2022 года.