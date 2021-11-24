Вийшов трейлер фантастичного фільму "Світ Юрського періоду 3"

У мережі відеоролик назвали "прологом" і натякають, що людству доведеться несолодко

Компанія Universal Pictures опублікувала тизер-трейлер майбутнього фантастичного фільму "Світ Юрського періоду 3" (Jurassic World: Dominion), який завершить трилогію "Світ Юрського періоду".

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Творці вирішили не обмежуватися коротким тизером, а змонтували п'ятихвилинний ролик, у якому показали, як динозаври ходили по Землі 65 мільйонів років тому та виборювали виживання. "Вибух із минулого" закінчується загибеллю тиранозавра, після чого події переносяться в наші дні.

[ + – ] Трейлер-тизер фільму "Світ Юрського періоду 3"

І глядачам стає зрозуміло, що після подій останнього фільму франшизи динозаври поширилися на всій Землі, і тепер людству явно доведеться несолодко. Адже один тиранозавр, як показано в ролику, може розгромити цілий кінотеатр.

Режисером фільму виступив Колін Треворроу, він же написав сценарій, як і у випадку з рештою частин трилогії "Світ Юрського періоду". У картину повернуться головні герої попередніх двох фільмів Оуен Грейді (Кріс Претт) і Клер Дірінг (Брайс Даллас Говард).

Також там з'являться герої оригінальної трилогії Еллі Сетлер (Лора Дерн), Алан Грант (Сем Нілл) і Ян Малкольм (Джефф Голдблюм).

Прем'єра нового фільму відбудеться 10 червня 2022 року.