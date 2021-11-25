Королева Летиция появилась в платье от H&M на приеме у шведского короля

Но образ она дополнила фамильными бриллиантами, включая знаменитую тиару Флер-де-Лис

23 ноября официально начался визит короля и королевы Испании в Швецию, где Летиция и Филипп встретились с испанской диаспорой, а также сходили на официальный прием во дворец к шведскому королю Карл XVI Густаву. И для приема Летиция выбрала элегантный и продуманный наряд. Об этом пишет Casa Real.

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Дресс-код был максимально официальный — помимо пышных вечерних платьев и костюмов обязательными были тиары, награды и знаки отличия. К слову королева Летиция получила Королевский орден Серафимов от короля Карла-Густава. Это первый раз, когда Летиция получила шведский орден. По статуту эту высшую награду получают владетельные государи, принцы королевской крови, государственные деятели, своими заслугами достигшие первых чинов в государстве.

Фото: Casa Real

[ + – ] Королева Летиция, король Филипп, король Карл XVI Густав и королева Сильвия Фото: Casa Real

Перед началом ужина королевские семьи обеих стран собрались для совместного фото. Королева Сильвия, Карл XVI Густав, Филипп VI и Летиция позировали вместе как главы монархий.

Также на приеме присутствовали кронпринцесса Виктория и ее муж принц Даниэль, а также принц Карл-Филипп и его супруга принцесса София.

Для приема королева Летиция выбрала весьма демократичный бренд. Ее платье — бюджетной марки — H&M Conscious Collection. К слову, ранее такое же платье надевала кронпринцесса Виктория на десятилетие своей свадьбы.

Но если платье было бюджетным, то драгоценности нет. Все дамы блистали фамильными бриллиантами, а мужчины – орденами.

[ + – ] Официальный прием у короля Швеции Фото: Casa Real

Особое внимание привлекла тиара королевы Летиции. Она носит название Флер-де-Лис и считается одной из самых важных диадем испанской королевской семьи.

Эту тиару в подарок получила Виктория Евгения Баттенберг от ее жениха – короля Испании Альфонсо ХIII. Она стала любимым украшением молодой королевы, и именно ее она выбрала в качестве украшения для своей свадебной фотосессии. Виктория тиару носила часто и редко с ней расставалась, практически никому не одалживая.

После своей смерти она завещала, чтобы украшение носили исключительно королевы. Так тиара перешла по наследству супруге сына королевы Хуана – Марии, а после того как новым королем Испании был провозглашен его сын, Хуан Карлос I, она попала к его супруге Софии. В 2014 году новой королевой стала Летиция, и теперь эта тиара принадлежит ей.

Фото: Casa Real

[ + – ] Официальный прием у короля Швеции Фото: Casa Real

Королевские дома опубликовали несколько снимков с официального ужина. Так, стало известно, что на ужине монархам подавали блюда из рыбы, картофельные крокеты и соус с шампиньонами, а также шампанское и два вида вина десятилетней выдержки.

Ужин прошел в бальном зале королевского дворца, а блюда подавали на столовом серебре 19 века и скатерти, сотканной во Франции около 1890 года.