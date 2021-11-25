Королева Летиція з'явилася у сукні від H&M на прийомі у шведського короля

Але образ вона доповнила фамільними діамантами, враховуючи знамениту тіару Флер-де-Ліс.

23 листопада офіційно розпочався візит короля та королеви Іспанії у Швецію, де Летиція та Філіп зустрілися з іспанською діаспорою, а також сходили на офіційний прийом до палацу до шведського короля Карла XVI Густава. І для прийому Летиція обрала елегантне та продумане вбрання. Про це пише Casa Real.

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Дрес-код був максимально офіційний — крім пишних вечірніх суконь і костюмів обов'язковими були тіари, нагороди та відзнаки. До речі, королева Летиція отримала Королівський орден Серафимів від короля Карла-Густава. Це вперше, коли Летиція отримала шведський орден. За статутом цю високу нагороду отримують володарі государі, принци королівської крові, державні діячі, які своїми заслугами досягли перших чинів у державі.

Фото: Casa Real

[ + – ] Королева Летиція, король Філіп, король Карл XVI Густав та королева Сільвія Фото: Casa Real

Перед початком вечері королівські сім'ї обох країн зібралися на спільне фото. Королева Сільвія, Карл XVI Густав, Філіпп VI і Летиція позували разом як глави монархій.

Також на прийомі були присутні кронпринцеса Вікторія та її чоловік принц Даніель, а також принц Карл-Філіпп і його дружина принцеса Софія.

Для прийому королева Летиція обрала вельми демократичний бренд. Її сукня — бюджетної марки — H&M Conscious Collection. До речі, раніше таку саму сукню одягала кронпринцеса Вікторія на десятиліття свого весілля.

Але якщо сукня була бюджетною, то коштовності немає. Усі жінки виблискували сімейними діамантами, а чоловіки — орденами.

[ + – ] Офіційний прийом у короля Швеції Фото: Casa Real

Особливу увагу привернула тіара королеви Летиції. Вона має назву Флер-де-Ліс і вважається однією з найважливіших діадем іспанської королівської родини.

Цю тіару в подарунок отримала Вікторія Євгенія Баттенберг від її нареченого — короля Іспанії Альфонсо ХІІІ. Вона стала улюбленою прикрасою молодої королеви, і саме її вона обрала як прикрасу для своєї весільної фотосесії. Вікторія тіару носила часто та рідко з нею розлучалася, практично нікому не позичаючи.

Після своєї смерті вона заповідала, щоб прикрасу носили виключно королеви. Так тіара перейшла у спадок дружині сина королеви Хуана — Марії, а після того, як новим королем Іспанії був проголошений його син, Хуан Карлос I, вона потрапила до його дружини Софії. У 2014 році новою королевою стала Летиція, і тепер ця тіара належить їй.

Фото: Casa Real

[ + – ] Офіційний прийом у короля Швеції Фото: Casa Real

Королівські будинки опублікували кілька знімків з офіційної вечері. Так, стало відомо, що на вечері монархам подавали страви з риби, картопляні крокети та соус із печерицями, а також шампанське та два види вина десятирічної витримки.

Вечеря пройшла у бальному залі королівського палацу, а страви подавали на столовому сріблі 19 століття та скатертині, зітканій у Франції приблизно в 1890 році