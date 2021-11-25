Гитару Эрика Клэптона продали за рекордные 625 тысяч долларов

Также на аукцион выставили гитару Элвиса Пресли, а палочки барабанщика Led Zeppelin's ушли с молотка за 28 тысяч долларов

Акустическую гитару знаменитого британского рок-музыканта Эрика Клэптона выставили на аукцион. Цена на инструмент в финале торгов составляла 625 тысяч долларов. Об этом пишет Daily Mail.

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На этой гитаре Клэптон играл много лет, пока не подарил ее автору песен и музыканту Дэйву Эдмундсу, когда он навещал музыканта в 1978 году в его доме в Суррее. С гитарой идет сопроводительное письмо от Эдмундса, в котром говорится, что "Клэптон изначально планировал подарить ему Gibson J-200, но вместо этого выбрал Martin, когда J-200 не удалось найти".

[ + – ] Гитара Эрика Клэптона Фото: Julien's Auctions

Впрочем, справедливости ради, надо отметить, что несколько лет назад еще одна гитара Клэптона под названием "Блэки" была продана за 959 тысяч долларов. Уникальность ее заключалась в том, что Эрик собрал ее из трех гитар в 1970-м. И модель получилась настолько удачной, что послужила образцом для "клэптоновской" серии, которую с 1988 года выпускает фирма Fender.

Также на аукционе Julien's Auctions "Иконы и идолы рок-н-ролла", который стартовал в прошлые выходные в Лос-Анджелесе, ряд памятных вещей музыкантов были проданы за цену, во много раз превышающую ожидаемую.

Так, гитара Элвиса Пресли, за которую планировали выручить не более 90 тысяч долларов, ушла с молотка за 187 тысяч. Короткий пиджак со стразами, в котором щеголял гитарист Rolling Stones Кит Ричардс, был продан за 38 400 долларов, что намного выше первоначальной оценки от 8 до 12 тысяч долларов.

[ + – ] Пиджак Кита Ричардса Фото: Julien's Auctions

Гитара Эдди Ван Халена, подписанная Эдди и его братом Алексом Ван Халеном, была продана за 83 тысячи долларов, что намного превышает первоначальную оценку от 30 до 50 тысяч долларов.

Барабанные палочки, принадлежавшие Джону Бонэму из Led Zeppelin, были проданы за 28 тысяч долларов, хоть за них изначально планировали выручить не более двух.

[ + – ] Рисунок Фрэнка Синатры Фото: Julien's Auctions

Но одним из самых интересных лотов стало изображение клоуна, которое лично набросал Фрэнк Синатра. Картинку в рамке продали за 28 тысяч долларов.