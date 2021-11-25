Гітару Еріка Клептона продали за рекордні 625 тисяч доларів

Також на аукціон виставили гітару Елвіса Преслі, а палички барабанщика Led Zeppelin's пішли з молотка за 28 тисяч доларів.

Акустичну гітару знаменитого британського рок-музиканта Еріка Клептона виставили на аукціон. Ціна на інструмент у фіналі торгів становила 625 тисяч доларів. Про це пише Daily Mail.

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На цій гітарі Клептон грав багато років, поки не подарував її автору пісень і музикантові Дейву Едмундсу, коли він відвідував музиканта в 1978 році в його будинку в Сурреї. З гітарою йде супровідний лист від Едмундса, у якому говориться, що "Клептон спочатку планував подарувати йому Gibson J-200, але натомість вибрав Martin, коли J-200 не вдалося знайти".

[ + – ] Гітара Еріка Клептона Фото: Julien's Auctions

Втім, заради справедливості треба зазначити, що кілька років тому ще одну гітару Клептона під назвою "Блекі" було продано за 959 тисяч доларів. Унікальність її полягала в тому, що Ерік зібрав її з трьох гітар у 1970-му. І модель вийшла настільки вдалою, що стала зразком для "клептонівської" серії, яку з 1988 року випускає фірма Fender.

Також на аукціоні Julien's Auctions "Ікони та ідоли рок-н-ролу", який стартував минулими вихідними в Лос-Анджелесі, низку пам'ятних речей музикантів було продано за ціну, що в багато разів перевищує очікувану.

Так, гітара Елвіса Преслі, за яку планували вилучити не більше 90 тисяч доларів, пішла з молотка за 187 тисяч. Короткий піджак зі стразами, у якому хизувався гітарист Rolling Stones Кіт Річардс, був проданий за 38 400 доларів, що набагато вище за початкову оцінку від 8 до 12 тисяч доларів.

[ + – ] Піджак Кіта Річардса Фото: Julien's Auctions

Гітара Едді Ван Галена, підписана Едді та його братом Алексом Ван Галеном, було продано за 83 тисячі доларів, що набагато перевищує початкову оцінку від 30 до 50 тисяч доларів.

Барабанні палички, що належали Джону Бонему з Led Zeppelin, були продані за 28 тисяч доларів, хоч за них спочатку планували вилучити не більше двох.

[ + – ] Малюнок Френка Сінатри Фото: Julien's Auctions

Але одним із найцікавіших лотів стало зображення клоуна, яке особисто створив Френк Сінатра. Картинку в рамці продали за 28 тисяч доларів.