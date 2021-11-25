Королевский офицер рассказал о тайном любовнике принцессы Дианы

Аллан Петерс, бывший офицер королевской охраны, отметил, что в союзе принца Чарльза и леди Ди первой изменила именно принцесса Диана

Зрители хита Netflix "Корона" не сомневаются в том, что в крахе брака принца Чарльза и принцессы Дианы виноват именно Чарльз. Но один из бывших офицеров королевской охраны пары выступил с совершенно иной версией событий. Об этом пишет Daily Mail.

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Аллан Петерс утверждает, что Чарльз не возобновил свой роман с Камиллой Паркер-Боулз, пока не обнаружил, что у его жены, принцессы Дианы, был роман с охранником Барри Маннаки.

Аллан и Барри оба служили в королевской охране и были коллегами.

[ + – ] Принц Чарльз и принцесса Диана Фото: Getty Images

"Распространено мнение, что это принц Уэльский сбился с пути, но это не так. Первой, кто сбился пути – была Диана. Принц вернулся к Камилле после того, как узнал о ее связи с Барри", — утверждает Петерс, проработавший с Дианой почти десять лет.

Это подтверждает версию событий писателя Джонатана Димблби, который опубликовал биографию Чарльза в 1994 году.

Маннаки начал работать с принцессой Дианой в 1985 году. И по слухам, их роман начался во время визита в Балморал. Куда все королевское семейство отправилось на рыбалку.

В 1986 году Барри перевели в дипломатическую службу охраны, а год спустя 39-летний Маннаки погиб в загадочной дорожной катастрофе.

Официально, его сбил 17-летний водитель мотоцикла в Восточном Лондоне. Но Диана позже заявляла, что сомневается в случайности этого события.

Петерс появился в новом документальном фильме CNN и рассказал о тайном романе принцессы Дианы.

"Я начал замечать, что ее поведение менялось, когда Барри оказывался рядом, поэтому я решил поговорить с ней об этом. Первые 20 минут она категорически отрицала это. Но потом призналась в отношениях с Маннаки", — признался Петерс.

Также он упомянул, что сам рассказал, или скорее намекнул на отношения принцессы с охранником в беседе с принцем Чарльзом. Он хотел узнать, что происходит с его женой. И когда Петерс признался, что виной ее волнений ее охранник и его планы перейти в другую службу, то он предложил оставить Барри на должности.

[ + – ] Принцесса Диана и ее "платье мести" Фото: Getty Images

"На этом этапе я был вынужден сказать: "Что ж, сэр, если Барри останется, то, боюсь, мне придется уйти". И, думаю, тут Чарльз все и понял. Он был шокирован и явно очень расстроен. Но я никого не виню. Принц был под давлением, его заставляли женится, и Диана также стала жертвой этого процесса", — заявил бывший офицер.