Королівський офіцер розповів про таємного коханця принцеси Діани

Аллан Петерс, колишній офіцер королівської охорони, зазначив, що в союзі принца Чарльза та леді Ді першою зрадила саме принцеса Діана

Глядачі хіта Netflix "Корона" не сумніваються в тому, що в краху шлюбу принца Чарльза та принцеси Діани винен саме Чарльз. Але один із колишніх офіцерів королівської охорони пари виступив із зовсім іншою версією подій. Про це пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Аллан Петерс стверджує, що Чарльз не відновив свій роман з Каміллою Паркер-Боулз, поки не виявив, що його дружина, принцеса Діана, мала роман з охоронцем Баррі Маннакі.

Аллан і Баррі обидва служили в королівській охороні та були колегами.

[ + – ] Принц Чарльз та принцеса Діана Фото: Getty Images

"Поширена думка, що це принц Уельський збився зі шляху, але це не так. Першою, хто збився шляху — була Діана. Принц повернувся до Камілли після того, як дізнався про її зв'язок з Баррі", — стверджує Петерс, який пропрацював з Діаною майже десять років.

Це підтверджує версію подій письменника Джонатана Дімблбі, який опублікував біографію Чарльза в 1994 році.

Маннакі почав працювати з принцесою Діаною в 1985 році. І з чуток, їхній роман розпочався під час візиту до Балморалу. Куди все королівське сімейство вирушило на риболовлю.

У 1986 році Баррі перевели в дипломатичну службу охорони, а через рік 39-річний Маннакі загинув у загадковій дорожній катастрофі.

Офіційно його збив 17-річний водій мотоцикла у Східному Лондоні. Але Діана пізніше заявляла, що сумнівається у випадковості цієї події.

Петерс з'явився в новому документальному фільмі CNN і розповів про таємний роман принцеси Діани.

"Я почав помічати, що її поведінка змінювалася, коли Баррі опинявся поряд, тому я вирішив поговорити з нею про це. Перші 20 хвилин вона категорично заперечувала це. Але потім зізналася у стосунках з Маннакі", — зізнався Петерс.

Також він згадав, що сам розповів, чи швидше натякнув на стосунки принцеси з охоронцем у розмові з принцом Чарльзом. Він хотів дізнатися, що відбувається з його дружиною. І коли Петерс зізнався, що провиною її заворушень є її охоронець і його плани перейти в іншу службу, він запропонував залишити Баррі на посаді.

[ + – ] Принцеса Діана та її "сукня помсти" Фото: Getty Images

"На цьому етапі я був змушений сказати: "Що ж, сер, якщо Баррі залишиться, то, боюся, мені доведеться піти". І, думаю, тут Чарльз все і зрозумів. Він був шокований і явно дуже засмучений. Але я нікого не виню. Принц був під тиском, його змушували одружуватися, і Діана також стала жертвою цього процесу", — заявив колишній офіцер.