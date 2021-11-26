Кэтрин Зета-Джонс показала своих взрослых детей от Майкла Дугласа (видео)

Майкл и Кэтрин вместе уже больше 20 лет, и за это время семья пережила немало взлетов и падений, но не распалась, несмотря на все прогнозы недоброжелателей.

Одна из самых крепких голливудских пар, 52-летняя Кэтрин Зета-Джонс и ее 77-летний муж Майкл Дуглас редко показывают своих детей, 21-летнего Дилана и 18-летнюю Кэрис, однако в День Благодарения сделали исключения. Актриса поделилась в Instagram милым домашним видео, в котором показала, как семья отмечала этот праздник в полном составе.

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Кэтрин выглядела невероятно в красной блузе без рукавов и белых брюках. Майкл, который отрастил усы, надел черный свитер на молнии и брюки.

"С Днем Благодарения", – слышно в кадре, и все присутствующие машут руками, приветствуя зрителей.

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"С Днем Благодарения всех. Так много всего, за что есть быть благодарными", – подписала видео Кэтрин Зета-Джонс.

На камеру попала роскошная столовая семейства в их особняке в Нью-Йорке стоимостью $4,5 млн. Обеденный стол из оникса был украшен желто-красными осенними листьями и дополнен традиционной плетеной корзиной в центре. Лакированные стены ярко-красного цвета и эффектная хрустальная люстра добавили декаданса комнате вместе с потрясающим белым камином.

Кэтрин и Майкл познакомились еще в 1998 году на закрытом показе фильма "Маска Зорро", где молодая актриса сыграла главную женскую роль. Дугласа на премьеру пригласил Антонио Бандерас, исполнитель роли Зорро. Во время знакомства с Зета-Джонс Дуглас сказал: "Я хотел бы стать отцом ваших детей".

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Следующие пять месяцев актер, который старше Кэтрин на 25 лет, осыпал ее цветами и подарками, однако она не спешила раскрываться, поскольку Дуглас был женат. Потом выяснилось, что Майкл не жил с бывшей женой уже три года, а официальному разводу мешали финансовые вопросы. В конце концов он выплатил экс-супруге $45 млн, после чего обрел свободу.

В 1999 году Кэтрин и Майкл, у которых, кстати, день рождения 25 сентября, объявили о помолвке. Они поженились в 2000 году, через четыре месяца после рождения Дилана. В апреле 2003 года у них родилась Кэртис.

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До 2010 года семья жила в идиллии, пока у Майкла не обнаружили рак горла. Кэтрин ухаживала за мужем, но пережитые волнения и стресс ударили по ней, и у нее диагностировали биполярное расстройство, которое едва не разрушило ее брак. Она дважды проходила лечение в психиатрической клинике, а дома изводила родных перепадами настроения и депрессией. Ко всему этому присоединился и алкоголизм.

Не выдержав всего этого, Дуглас заявил в 2013-м, что подает на развод. Однако затем пара помирилась. Второй удар семья пережила в 2018 году, когда Майкла обвинили в сексуальных домогательствах 30-летней давности, и Кэтрин тяжело переносила скандал.

Однако сейчас у четы все стабильно хорошо, о чем Кэтрин рассказывает в соцсети.