Кетрін Зета-Джонс показала своїх дорослих дітей від Майкла Дугласа (відео)

Майкл і Кетрін разом уже понад 20 років, і за цей час сім'я пережила чимало злетів і падінь, але не розпалася, незважаючи на всі прогнози недоброзичливців.

Одна з найміцніших голлівудських пар, 52-річна Кетрін Зета-Джонс і її 77-річний чоловік Майкл Дуглас рідко показують своїх дітей, 21-річного Ділана та 18-річну Керіс, однак у День Подяки зробили винятки. Акторка поділилася в Instagram милим домашнім відео, у якому показала, як сім'я відзначала це свято в повному складі.

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Кетрін мала неймовірний вигляд у червоній блузі без рукавів і білих штанах. Майкл, який відростив вуса, одягнув чорний светр на блискавці та штани.

"Із Днем Подяки", – чути в кадрі, і всі присутні махають руками, вітаючи глядачів.

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"Із Днем Подяки всіх. Так багато всього, за що бути вдячними", — підписала відео Кетрін Зета-Джонс.

На камеру потрапила розкішна їдальня сімейства в їхньому маєтку в Нью-Йорку вартістю $4,5 млн. Обідній стіл із оніксу був прикрашений жовто-червоним осіннім листям і доповнений традиційним плетеним кошиком у центрі. Лаковані стіни яскраво-червоного кольору й ефектна кришталева люстра додали декадансу кімнаті разом із приголомшливим білим каміном.

Кетрін і Майкл познайомилися ще 1998 року на закритому показі фільму "Маска Зорро", де молода актриса зіграла головну жіночу роль. Дугласа на прем'єру запросив Антоніо Бандерас, виконавець ролі Зорро. Під час знайомства з Зета-Джонс Дуглас сказав: "Я хотів би стати батьком ваших дітей".

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Наступні п'ять місяців актор, старший за Кетрін на 25 років, обсипав її квітами та подарунками, проте вона не поспішала розкриватися, оскільки Дуглас був одружений. Потім з'ясувалося, що Майкл не жив із колишньою дружиною вже три роки, а офіційному розлученню заважали фінансові питання. Зрештою він виплатив ексдружині $45 млн, після чого отримав свободу.

1999 року Кетрін і Майкл, у яких, до речі, день народження 25 вересня, оголосили про заручини. Вони одружилися 2000 року, через чотири місяці після народження Ділана. У квітні 2003 року в них народилася Кертіс.

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До 2010 року сім'я жила в ідилії, поки Майкл не виявив рак горла. Кетрін доглядала чоловіка, але пережиті хвилювання та стрес вдарили по ній, і в неї діагностували біполярний розлад, який ледь не зруйнував її шлюб. Вона двічі проходила лікування в психіатричній клініці, а вдома зводила рідних перепадами настрою та депресією. До цього приєднався й алкоголізм.

Не витримавши всього цього, Дуглас заявив 2013-го, що подає на розлучення. Однак потім пара помирилася. Другий удар сім'я пережила у 2018 році, коли Майкла звинуватили в сексуальних домаганнях 30-річної давності, і Кетрін тяжко переносила скандал.

Однак зараз у подружжя все стабільно добре, про що Кетрін розповідає в соцмережі.