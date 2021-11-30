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Дизайнер Том Форд признался, что ему было грустно при просмотре фильма "Дом Гуччи"

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Фото: Instagram tomford | Том Форд на показе новой коллекции

Форд также показан в фильме Ридли Скотта, но дизайнер остался недоволен тем, что его персонаж не развивается

Фильм Ридли Скотта о династии Гуччи и убийстве Маурицио, который управлял модным домом, идет в кинотеатрах, а актеры блистали на красных дорожках. Но те реальные личности, кто фигурировал в картине, остались не слишком довольны своим экранным воплощением. Об этом пишет NYpost.

Среди недовольных оказался и дизайнер Том Форд. Он написал для издания Air Mail свою рецензию на фильм. И заявил, что "ощущал ураган чувств, когда вышел из кинотеатра. В зале я много смеялся вслух, но было ли это правильно?", — отметил Форд.

60-летний дизайнер напомнил, что занимал пост креативного директора Gucci с 1990 по 2004 год, и был непосредственным свидетелем событий, которые показаны в фильме.

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Леди Гага и Адам Драйвер в фильме "Дом Гуччи"
Фото: Скриншот

В своей рецензии дизайнер написал, что после просмотра фильма вышел из зала в "смешанных чувствах". По его словам, на некоторых моментах ему казалось, что он "смотрит скетч в Saturday Night Live" и не был уверен, это "фарс или захватывающий рассказ о жадности".

"Мне было очень грустно в течение нескольких дней после просмотра фильма. Мне трудно было увидеть юмор и веселье в настолько кровавых и мрачных событиях. Временами это было абсурдно, но в конечном итоге это трагично. Но, думаю, это почувствуют только те, кто лично знаком с историей модного дома и ее героями", — добавил дизайнер.

Он похвалил игру Леди Гага и Адама Драйвера, которые исполняют главные роли: Маурицио Гуччи и Патриции Реджани, его супруги, которая, разозленная разводом, заказала его убийство. И признал, что фильм "станет хитом".

"Поставьте имя Gucci на любую вещь и она легко продастся", — отметил Форд. А вот игра Джареда Лето ему не понравилась, как и воплощение Паоло Гуччи на экране.

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Леди Гага и Джаред Лето в фильме "Дом Гуччи"
Фото: Скриншот

"Я несколько раз встречался с Паоло, он действительно был эксцентричным и иногда поступал необдуманно, но его поведение не было поведением безумца и умственного отсталого, как его изобразил Лето", — резюмировал Форд.

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Актер Рив Карни в роли Тома Форда
Фото: Скриншот

Самого Форда в фильме "Дом Гуччи" играет актер Рив Карни, но ему уделено мало экранного времени. Дизайнер раскритиковал эту сюжетную линию, сказал, что персонаж не развивается, а некоторые сцены и вовсе можно было вырезать при монтаже.

Дизайнер раскритиковал сюжетную линию про себя и упрекнул авторов сценария за отсутствие развития персонажа. По его мнению, многие сцены можно было бы вырезать.