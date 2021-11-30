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Дизайнер Том Форд зізнався, що йому було сумно під час перегляду фільму "Дім Гуччі"

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Фото: Instagram tomford | Том Форд на показі нової колекції

Форд також показаний у фільмі Рідлі Скотта, але дизайнер залишився незадоволеним тим, що його персонаж не розвивається.

Фільм Рідлі Скотта про династію Гуччі та вбивство Мауріціо, який керував модним будинком, йде в кінотеатрах, а актори блищали на червоних доріжках. Але ті реальні особи, хто фігурував у картині, залишилися не надто задоволені своїм екранним втіленням. Про це пише NYpost.

Серед незадоволених опинився і дизайнер Том Форд. Він написав для видання "Air Mail" свою рецензію на фільм. І заявив, що "відчував ураган почуттів, коли вийшов з кінотеатру. У залі я багато сміявся вголос, але чи це було правильно?", — зазначив Форд.

60-річний дизайнер нагадав, що обіймав посаду креативного директора Gucci з 1990 по 2004 рік і був безпосереднім свідком подій, які показані у фільмі.

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Леді Гага та Адам Драйвер у фільмі "Дім Гуччі"
Фото: Скриншот

У своїй рецензії дизайнер написав, що після перегляду фільму вийшов із зали у "змішаних почуттях". За його словами, на деяких моментах йому здавалося, що він "дивиться скетч у Saturday Night Live" і не був упевнений, це "фарс або захоплива розповідь про жадібність".

"Мені було дуже сумно протягом кількох днів після перегляду фільму. Мені важко було побачити гумор і веселощі в настільки кривавих і похмурих подіях. Часом це було абсурдно, але зрештою це трагічно. Але, гадаю, це відчують тільки ті, хто особисто знайомий з історією модного будинку та її героями", — додав дизайнер.

Він похвалив гру Леді Гаги та Адама Драйвера, які виконують головні ролі: Мауріціо Гуччі та Патриції Реджані, його дружини, яка, розлючена розлученням, замовила його вбивство. І визнав, що фільм стане хітом.

"Поставте ім'я Gucci на будь-яку річ, і вона легко продасться", — зазначив Форд. А ось гра Джареда Лето йому не сподобалася, як і втілення Паоло Гуччі на екрані.

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Леді Гага та Джаред Лето у фільмі "Дім Гуччі"
Фото: Скриншот

"Я кілька разів зустрічався з Паоло, він справді був ексцентричним і іноді чинив необдумано, але його поведінка не була поведінкою божевільного та розумового відсталого, як його зобразив Лето", — резюмував Форд.

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Актор Рів Карні в ролі Тома Форда
Фото: Скриншот

Самого Форда у фільмі "Дім Гуччі" грає актор Рів Карні, але йому приділено мало екранного часу. Дизайнер розкритикував цю сюжетну лінію, сказав, що персонаж не розвивається, а деякі сцени взагалі можна було вирізати при монтажі.

Дизайнер розкритикував сюжетну лінію про себе та дорікнув авторам сценарію за відсутність розвитку персонажа. На його думку, багато сцен можна було б вирізати.