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Тренды зимы 2021-22. Стилисты рассказали о модном маникюре на Новый год

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Фото: Getty Images

До Нового года еще месяц, но стилисты уже сейчас начинают задумываться над тем, какой маникюр лучше всего дополнит праздничное настроение и образы

К Новогодней ночи принято готовиться заранее, так что модницы уже подбирают образ и решают, каким будет маникюр. Ведь еще до наступления главной ночи в году, происходят многочисленные вечеринки и приемы, где требуется безупречный внешний вид. Стилисты выбрали три главных тренда на встречу 2021 Нового Года, пишет ELLE.

Маникюр — такая же важная часть образа, как прическа, платье, туфли или модная сумка, и, кроме прочего, — залог хорошего настроения. Потому что мало что может так поднять настроение девушке, как свежий модный маникюр.

Мастера маникюра говорят, что некоторые клиентки настолько тщательно подготовились, что заказали время в салоне еще в августе, чтобы гарантированно к празднику получить желаемое решение для своих ногтей. Но если многие уже определились с образом и точно знают, что захотят видеть на ногтях в новогоднюю ночь, то для тех, кто сомневается, стилисты определили три главных праздничных тренда.

Блеск и красота

Блестящий маникюр, напоминающий елочные игрушки, — это, пожалуй, самый популярный дизайн маникюра на Новый год. Но есть и обновления в тенденциях.

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новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра

Если раньше модницы предпочитали глиттер по всей поверхности ногтя, то теперь стилисты советую сделать сияющий акцент. Популярен блестящий френч, наклейки на прозрачном маникюре, или минималистичные рисунки. В новогоднюю ночь – это чаще всего силуэты елочек. Но главным трендом остаются золотые, или серебряные мазки, напоминающие хлопья сусального золота.

Новогодние рисунки

Несомненно, в новогоднюю ночь не сдает позиции и тренд с рисунками. Стилисты рекомендуют хорошо продумать рисунок, ведь слишком сложное изображение окажется слишком трудным для восприятия и окружающим может показаться просто кляксой. Но если он радует свою обладательницу, то почему бы не рискнуть.

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новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
новогодний маникюр, блестящий маникюр, модный маникюр, тренды маникюра, тренды новогоднего маникюра
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Популярно схематическое изображение подарков, все тех же елочек, или звезд. В трендах сезона зима 2021/2022 – и новогодний френч, когда окрашиваются только кончики ногтей.

Тигриный окрас

2022 год будет годом Тигра, а если быть точным, то годом Голубого водяного Тигра. Цветами года станут желтый, синий, голубой, темно-сиреневый, золотой, серебряный цветовые решения.

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тигриный маникюр, модный маникюр, модные тренды, тренды новогоднего маникюра
тигриный маникюр, модный маникюр, модные тренды, тренды новогоднего маникюра
тигриный маникюр, модный маникюр, модные тренды, тренды новогоднего маникюра
тигриный маникюр, модный маникюр, модные тренды, тренды новогоднего маникюра
тигриный маникюр, модный маникюр, модные тренды, тренды новогоднего маникюра
тигриный маникюр, модный маникюр, модные тренды, тренды новогоднего маникюра
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Так что немудрено, что главным трендом маникюра на этот Новый год стал анималистичный принт, или рисунки. Можно выбрать как изображение тигра, так и просто полосатый маникюр на любом желаемом фоне. Стилисты рекомендуют попробовать серебристый фон, таким образом соединив сразу два модных тренда.