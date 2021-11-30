Тренды зимы 2021-22. Стилисты рассказали о модном маникюре на Новый год

До Нового года еще месяц, но стилисты уже сейчас начинают задумываться над тем, какой маникюр лучше всего дополнит праздничное настроение и образы

К Новогодней ночи принято готовиться заранее, так что модницы уже подбирают образ и решают, каким будет маникюр. Ведь еще до наступления главной ночи в году, происходят многочисленные вечеринки и приемы, где требуется безупречный внешний вид. Стилисты выбрали три главных тренда на встречу 2021 Нового Года, пишет ELLE.

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Маникюр — такая же важная часть образа, как прическа, платье, туфли или модная сумка, и, кроме прочего, — залог хорошего настроения. Потому что мало что может так поднять настроение девушке, как свежий модный маникюр.

Мастера маникюра говорят, что некоторые клиентки настолько тщательно подготовились, что заказали время в салоне еще в августе, чтобы гарантированно к празднику получить желаемое решение для своих ногтей. Но если многие уже определились с образом и точно знают, что захотят видеть на ногтях в новогоднюю ночь, то для тех, кто сомневается, стилисты определили три главных праздничных тренда.

Блеск и красота

Блестящий маникюр, напоминающий елочные игрушки, — это, пожалуй, самый популярный дизайн маникюра на Новый год. Но есть и обновления в тенденциях.

Если раньше модницы предпочитали глиттер по всей поверхности ногтя, то теперь стилисты советую сделать сияющий акцент. Популярен блестящий френч, наклейки на прозрачном маникюре, или минималистичные рисунки. В новогоднюю ночь – это чаще всего силуэты елочек. Но главным трендом остаются золотые, или серебряные мазки, напоминающие хлопья сусального золота.

Новогодние рисунки

Несомненно, в новогоднюю ночь не сдает позиции и тренд с рисунками. Стилисты рекомендуют хорошо продумать рисунок, ведь слишком сложное изображение окажется слишком трудным для восприятия и окружающим может показаться просто кляксой. Но если он радует свою обладательницу, то почему бы не рискнуть.

Популярно схематическое изображение подарков, все тех же елочек, или звезд. В трендах сезона зима 2021/2022 – и новогодний френч, когда окрашиваются только кончики ногтей.

Тигриный окрас

2022 год будет годом Тигра, а если быть точным, то годом Голубого водяного Тигра. Цветами года станут желтый, синий, голубой, темно-сиреневый, золотой, серебряный цветовые решения.

Так что немудрено, что главным трендом маникюра на этот Новый год стал анималистичный принт, или рисунки. Можно выбрать как изображение тигра, так и просто полосатый маникюр на любом желаемом фоне. Стилисты рекомендуют попробовать серебристый фон, таким образом соединив сразу два модных тренда.