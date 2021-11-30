Блиск і дух Різдва. Стилісти розповіли про тренди манікюру на новорічні свята

До Нового року ще місяць, але стилісти вже зараз починають замислюватися над тим, який манікюр найкраще доповнить святковий настрій та образи.

До Новорічної ночі заведено готуватися заздалегідь, тому модниці вже підбирають образ і вирішують, яким буде манікюр. Адже ще до настання головної ночі року, відбуваються численні вечірки та прийоми, де потрібен бездоганний зовнішній вигляд. Стилісти обрали три головні тренди на зустріч Нового 2022 року, пише ELLE.

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Манікюр — така ж важлива частина образу, як зачіска, сукня, туфлі або модна сумка, і, крім іншого, — запорука гарного настрою. Тому що мало що може так підняти настрій дівчині як свіжий модний манікюр.

Майстри манікюру кажуть, що деякі клієнтки настільки ретельно підготувалися, що замовили час у салоні ще в серпні, щоб гарантовано до свята отримати бажане рішення для своїх нігтів. Але якщо багато хто вже визначився з образом і точно знає, що захочуть бачити на нігтях у новорічну ніч, то для тих, хто сумнівається, стилісти визначили три головні святкові тренди.

Блиск та краса

Блискучий манікюр, що нагадує ялинкові іграшки, це, мабуть, найпопулярніший дизайн манікюру на Новий рік. Але є й оновлення у тенденціях.

Якщо раніше модниці віддавали перевагу глітеру по всій поверхні нігтя, то тепер стилісти радять зробити сяйний акцент. Популярний блискучий френч, наклейки на прозорому манікюрі або мінімалістичні малюнки. У новорічну ніч – це найчастіше силуети ялинок. Але головним трендом залишаються золоті або срібні мазки, що нагадують пластівці сусального золота.

Новорічні малюнки

Безсумнівно, у новорічну ніч не здає позиції і тренд із малюнками. Стилісти рекомендують добре продумати малюнок, адже надто складне зображення виявиться надто важким для сприйняття і оточенню може здатися просто ляпкою. Але якщо він тішить свою володарку, то чому б не ризикнути.

Популярне схематичне зображення подарунків, тих же ялинок, або зірок. У трендах сезону зима 2021/2022 – і новорічний френч, коли фарбуються лише кінчики нігтів.

Тигрове забарвлення

2022 буде роком Тигра, а якщо бути точним, то роком Блакитного водяного Тигра. Кольорами року стануть жовтий, синій, блакитний, темно-бузковий, золотий, срібний колірні рішення.

Тож не дивно, що головним трендом манікюру на цей Новий рік став анімалістичний принт, або малюнки. Можна вибрати як зображення тигра, так і смугастий манікюр на будь-якому бажаному фоні. Стилісти рекомендують спробувати сріблястий фон, таким чином поєднавши відразу два модні тренди.