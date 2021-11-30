Белла Хадид и Кендалл Дженнер стали подружками невесты

Модели посетили свадьбу своей подруги: предпринимательницы и блогера Лорен Перез

На днях в Майами, Флорида прошла роскошная свадьба одной из самых влиятельных персон в мире моды: креативного консультанта, специалиста по вопросам стратегии, блогера и предпринимателя Лорен Перез. Немудрено, что подружками невесты стали такие известные модели, как Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Об этом пишет Daily Mail.

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Хейли Бибер также присутствовала на свадьбе, но в качестве обычной гостьи. Шелкового голубого платья от бренда BEC + BRIDGE ей не досталось. Платья к слову. Уже стали сенсацией и обошлись невесте в 260 долларов каждое.

[ + – ] Кендалл Дженнер и Белла Хадид на свадьбе Лорен Перез

Лорен вышла замуж за исполнительного директора и управляющего партнера Electric Feel Entertainment Дэвида Вальцера. Причем торжество трижды переносили из-за пандемии коронавируса.

Пара познакомилась еще в 2014 году, а встречаться Лорен и Дэвид начали только четыре года спустя. Предложение он сделал скоро, но подготовка свадьбы заняла много времени.

Лорен, как часто бывает у невест, не могла подобрать подходящее платье на торжество. Но в итоге все же обратилась к "королеве свадебных платьев" Вере Вонг. Лорен призналась, что именно Вере удалось создать правильный наряд, в котором она чувствовала себя "невестой и сказочной принцессой одновременно". Жениху достался костюм от Prada.

[ + – ] Лорен Перез с отцом Фото: Instagram laurenperez

Свадебная церемония прошла на пляже, так что гостям пришлось разуться. А перед тем, как вместе стать у алтаря, Дэвид и Лорен провели с раввином небольшую медитацию, которая, как призналась невеста, позволила ей ощутить, как "все вокруг излучает любовь".

Так как жених и невеста – иудеи, то церемония прошла в соответствии с традициями. "Мы произносили клятвы под хупой, родители кутали нас в талит — символ единения, — а еще мы били бокалы. Тщательно просчитали тайминг — гости приехали ровно на закате, чтобы церемония прошла на фоне заката. Мне не было страшно. Я смотрела Дэвиду прямо в глаза, была готова стать его женой", — призналась невеста.

Фото: Instagram laurenperez Фото: Instagram laurenperez Фото: Instagram laurenperez Фото: Instagram laurenperez

После церемонии все отправились в ресторан Ocean Grill отеля Setai. Для свадебной вечеринки невеста сменила наряд. И это было сшитое на заказ мини-платье Vivienne Westwood и кастомизированные кроссовки Nike Air Force One.