Белла Хадід і Кендалл Дженнер стали подружками нареченої
Моделі відвідали весілля своєї подруги, підприємниці та блогерки Лорен Перез
Днями в Маямі, Флорида, відбулося розкішне весілля однієї з найвпливовіших персон у світі моди: креативної консультантки, спеціалістки з питань стратегії, блогерки та підприємиці Лорен Перез. Не дивно, що подружками нареченої стали такі відомі моделі як Белла Хадід і Кендалл Дженнер. Про це пише Daily Mail.
Гейлі Бібер також була присутня на весіллі, але як звичайна гостя. Шовкова блакитна сукня від бренду BEC+BRIDGE їй не дісталася. Сукні, до слова, вже стали сенсацією та коштували нареченій 260 доларів кожна.
Лорен вийшла заміж за виконавчого директора та керуючого партнера Electric Feel Entertainment Девіда Вальцера. Причому урочистість тричі переносили через пандемію коронавірусу.
Пара познайомилася ще у 2014 році, а зустрічатися Лорен і Девід почали лише через чотири роки. Пропозицію він зробив незабаром, але підготовка весілля зайняла багато часу.
Лорен, як часто буває в наречених, не могла підібрати відповідну сукню на торжество. Але в результаті все ж таки звернулася до "королеви весільних суконь" Віри Вонг. Лорен зізналася, що саме Вірі вдалося створити правильне вбрання, у якому вона почувала себе "нареченою та казковою принцесою одночасно". Нареченому дістався костюм від Prada.
Весільна церемонія пройшла на пляжі, тож гостям довелося роззутися. А перед тим, як разом стати біля вівтаря, Девід і Лорен провели з рабином невелику медитацію, яка, як зізналася наречена, дозволила їй відчути, як "усе довкола випромінює кохання".
Оскільки наречений і наречена – юдеї, то церемонія відбулася відповідно до традицій. "Ми вимовляли клятви під хупою, батьки кутали нас у таліт — символ єднання, — а ще ми били келихи. Ретельно прорахували таймінг — гості приїхали рівно на заході сонця, щоб церемонія пройшла на тлі заходу сонця. Мені не було страшно. Я дивилася Девіду прямо в очі, була готова стати його дружиною", — зізналася наречена.
Після церемонії всі вирушили до ресторану Ocean Grill готелю Setai. Для весільної вечірки наречена змінила вбрання. І це була пошита на замовлення мінісукня Vivienne Westwood і кастомізовані кросівки Nike Air Force One.