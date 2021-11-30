Белла Хадід і Кендалл Дженнер стали подружками нареченої

Моделі відвідали весілля своєї подруги, підприємниці та блогерки Лорен Перез

Днями в Маямі, Флорида, відбулося розкішне весілля однієї з найвпливовіших персон у світі моди: креативної консультантки, спеціалістки з питань стратегії, блогерки та підприємиці Лорен Перез. Не дивно, що подружками нареченої стали такі відомі моделі як Белла Хадід і Кендалл Дженнер. Про це пише Daily Mail.

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Гейлі Бібер також була присутня на весіллі, але як звичайна гостя. Шовкова блакитна сукня від бренду BEC+BRIDGE їй не дісталася. Сукні, до слова, вже стали сенсацією та коштували нареченій 260 доларів кожна.

[ + – ] Кендал Дженнер і Белла Хадід на весіллі Лорен Перез

Лорен вийшла заміж за виконавчого директора та керуючого партнера Electric Feel Entertainment Девіда Вальцера. Причому урочистість тричі переносили через пандемію коронавірусу.

Пара познайомилася ще у 2014 році, а зустрічатися Лорен і Девід почали лише через чотири роки. Пропозицію він зробив незабаром, але підготовка весілля зайняла багато часу.

Лорен, як часто буває в наречених, не могла підібрати відповідну сукню на торжество. Але в результаті все ж таки звернулася до "королеви весільних суконь" Віри Вонг. Лорен зізналася, що саме Вірі вдалося створити правильне вбрання, у якому вона почувала себе "нареченою та казковою принцесою одночасно". Нареченому дістався костюм від Prada.

[ + – ] Лорен Перез із батьком Фото: Instagram laurenperez

Весільна церемонія пройшла на пляжі, тож гостям довелося роззутися. А перед тим, як разом стати біля вівтаря, Девід і Лорен провели з рабином невелику медитацію, яка, як зізналася наречена, дозволила їй відчути, як "усе довкола випромінює кохання".

Оскільки наречений і наречена – юдеї, то церемонія відбулася відповідно до традицій. "Ми вимовляли клятви під хупою, батьки кутали нас у таліт — символ єднання, — а ще ми били келихи. Ретельно прорахували таймінг — гості приїхали рівно на заході сонця, щоб церемонія пройшла на тлі заходу сонця. Мені не було страшно. Я дивилася Девіду прямо в очі, була готова стати його дружиною", — зізналася наречена.

Фото: Instagram laurenperez Фото: Instagram laurenperez Фото: Instagram laurenperez Фото: Instagram laurenperez

Після церемонії всі вирушили до ресторану Ocean Grill готелю Setai. Для весільної вечірки наречена змінила вбрання. І це була пошита на замовлення мінісукня Vivienne Westwood і кастомізовані кросівки Nike Air Force One.