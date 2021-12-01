Сандра Баллок рассказала о воспитании приемных детей

57-летняя актриса занимается своими сыном и дочерью сама. С мужем она рассталась, когда узнала о его неверности

Сандра Баллок сходила на шоу Red Table Talk, где откровенно поговорила с Джадой Пинкетт-Смит о воспитании своих приемных детей. Об этом пишет Metro.

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Луи она усыновила, когда ему было три месяца, а Лайлу она взяла из приюта в Луизиане, когда девочке было три года. На момент усыновления Луи актриса была замужем за телеведущим Джесси Джеймсом.

Но он изменял Сандре, так что она подала на развод и занималась усыновлением самостоятельно.

На шоу она призналась, что иногда нелегко воспитывать двух темнокожих детей.

Фото: Скриншот

[ + – ] Сандра Баллок с приемной дочерью Лайлой Фото: Скриншот

"Иногда мне хочется, чтобы наша кожа была одинакового цвета. Это облегчило бы восприятие нас как семьи", — призналась актриса.

Баллок несколько лет назад высказывала опасения из-за того, что ее дети могут столкнуться с проявлениями расизма со стороны общества.

"Мы так далеко продвинулись в области гражданских прав, но потом вернулись в прошлое. Я хочу, чтобы мой сын был в безопасности. Я хочу, чтобы моего сына судили за то, какой он есть", — говорила звезда.

Сандра крайне редко появляется на публике вместе с детьми и старается ограждать их от внимания журналистов. Так что впервые в эфире с дочерью Лайлой она появилась еще в прошлом году, когда онлайн включалась в эфир Red Table Talk. Тогда выпуск был посвящен борьбе с коронавирусом и девочка поблагодарила медсестру, пришедшую на шоу, за ее работу.