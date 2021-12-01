Сандра Баллок розповіла про виховання прийомних дітей

57-річна акторка займається своїми сином і дочкою сама. З чоловіком вона розлучилася, коли дізналася про його невірність

Сандра Баллок сходила на шоу Red Table Talk, де відверто поговорила з Джадою Пінкет-Сміт про виховання своїх прийомних дітей. Про це пише Metro.

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Луї вона всиновила, коли йому було три місяці, а Лайлу взяла з притулку в Луїзіані, коли дівчинці було три роки. На момент усиновлення Луї акторка була одружена з телеведучим Джессі Джеймсом.

Але він зраджував Сандрі, тож вона подала на розлучення і займалася всиновленням самостійно.

На шоу вона зізналася, що іноді нелегко виховувати двох темношкірих дітей.

Фото: Скриншот

[ + – ] Сандра Баллок із прийомною дочкою Лайлою Фото: Скриншот

"Іноді мені хочеться, щоб наша шкіра була однакового кольору. Це полегшило б сприйняття нас як сім'ї", — зізналася акторка.

Баллок кілька років тому висловлювала побоювання через те, що її діти можуть зіткнутися із проявами расизму з боку суспільства.

"Ми так далеко просунулися в галузі цивільних прав, але потім повернулися в минуле. Я хочу, щоб мій син був у безпеці. Я хочу, щоб мого сина судили за те, яким він є", — говорила зірка.

Сандра вкрай рідко з'являється на публіці разом із дітьми та намагається захищати їх від уваги журналістів. Отже, вперше в ефірі з дочкою Лайлою вона з'явилася ще минулого року, коли онлайн підключалася до ефіру Red Table Talk. Тоді випуск був присвячений боротьбі з коронавірусом і дівчинка подякувала медсестрі, яка прийшла на шоу, за її роботу.