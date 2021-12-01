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Сандра Буллок продемонстрировала, как носить комбинезон на красной дорожке

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Сандра Буллок, красная дорожка, золотой комбинезон, тренд сезона, модный комбинезон
Фото: Getty Images | Сандра Буллок на красной дорожке

57-летняя актриса выбрала оригинальный образ для премьеры своей драмы "Непрощенная"

На днях Сандра Буллок, которая нечасто появляется на красных дорожках, появилась в ошеломительном наряде. Для премьеры фильма "Непрощенная", в котором она исполнила главную роль, актриса выбрала золотой комбинезон. Об этом пишет Glamour.

57-летняя Сандра продемонстрировала безупречную фигуру в золотом комбинезоне, расшитом пайетками от Stella McCartney, и дополнила образ классическим черным блейзером с атласными лакцанами, небольшим золотистым клатчем и бежевыми лодочками, вроде тех, что предпочитает Кейт Миддлтон. И которые отлично удлиняют ноги.

Сандра Буллок на красной дорожке

Стилисты уже назвали комбинезон Сандры лучшей находкой сезона. Ведь он, благодаря закрытому фасону и высокому воротнику-гольфу, идеально подходит для холодной зимней погоды. А обилие сияющих пайеток делает его уместным вечерним нарядом, который точно не останется незамеченным на красной дорожке.

Сандра Буллок, красная дорожка, золотой комбинезон, тренд сезона, модный комбинезон
Сандра Буллок на красной дорожке
Фото: Getty Images

Напомним, фильм "Непрощенная" от Netflix, главную роль в котором исполнила Буллок, рассказывает историю бывшей заключенной Рут Слейтер, которая после выхода из тюрьмы пытается найти свою младшую сестру.

Также в фильме снимались Виола Дэвис, Винсент Д’Онофрио, Джон Бернтал и другие.

Трейлер фильма "Непрощенная"

Фильм вышел настолько мрачным, что Буллок уже призналась, что теперь ей нужно противоядие в виде роли в комедии.

"Я больше никогда не буду сниматься в драмах. Я завязала с трагическими историями. Я просто хочу сниматься в комедиях и к ним я возвращаюсь. Я буду бороться за роли в комендиях и получать от них максимум удовольствия", — рассказала актриса в подкасте The Q Interview.

Поклонники актрисы уже отметили, что комедийные фильмы "Мисс Конгениальность", "Копы в юбках" и "Восемь подруг Оушена", где снималась Буллок, вышли отлично, так что ждут ее возвращения в жанр.