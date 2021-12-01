Сандра Буллок продемонстрировала, как носить комбинезон на красной дорожке

57-летняя актриса выбрала оригинальный образ для премьеры своей драмы "Непрощенная"

На днях Сандра Буллок, которая нечасто появляется на красных дорожках, появилась в ошеломительном наряде. Для премьеры фильма "Непрощенная", в котором она исполнила главную роль, актриса выбрала золотой комбинезон. Об этом пишет Glamour.

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57-летняя Сандра продемонстрировала безупречную фигуру в золотом комбинезоне, расшитом пайетками от Stella McCartney, и дополнила образ классическим черным блейзером с атласными лакцанами, небольшим золотистым клатчем и бежевыми лодочками, вроде тех, что предпочитает Кейт Миддлтон. И которые отлично удлиняют ноги.

[ + – ] Сандра Буллок на красной дорожке

Стилисты уже назвали комбинезон Сандры лучшей находкой сезона. Ведь он, благодаря закрытому фасону и высокому воротнику-гольфу, идеально подходит для холодной зимней погоды. А обилие сияющих пайеток делает его уместным вечерним нарядом, который точно не останется незамеченным на красной дорожке.

[ + – ] Сандра Буллок на красной дорожке Фото: Getty Images

Напомним, фильм "Непрощенная" от Netflix, главную роль в котором исполнила Буллок, рассказывает историю бывшей заключенной Рут Слейтер, которая после выхода из тюрьмы пытается найти свою младшую сестру.

Также в фильме снимались Виола Дэвис, Винсент Д’Онофрио, Джон Бернтал и другие.

[ + – ] Трейлер фильма "Непрощенная"

Фильм вышел настолько мрачным, что Буллок уже призналась, что теперь ей нужно противоядие в виде роли в комедии.

"Я больше никогда не буду сниматься в драмах. Я завязала с трагическими историями. Я просто хочу сниматься в комедиях и к ним я возвращаюсь. Я буду бороться за роли в комендиях и получать от них максимум удовольствия", — рассказала актриса в подкасте The Q Interview.

Поклонники актрисы уже отметили, что комедийные фильмы "Мисс Конгениальность", "Копы в юбках" и "Восемь подруг Оушена", где снималась Буллок, вышли отлично, так что ждут ее возвращения в жанр.