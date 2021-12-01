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Сандра Буллок продемонструвала, як носити комбінезон на червоній доріжці

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Сандра Буллок, червона доріжка, золотий комбінезон, тренд сезону, модний комбінезон
Фото: Getty Images | Сандра Буллок на червоній доріжці

57-річна акторка обрала оригінальний образ для прем'єри своєї драми "Непрощенна"

Днями Сандра Буллок, яка нечасто з'являється на червоних доріжках, з'явилася в приголомшливому вбранні. Для прем'єри фільму "Непрощенна", у якому вона виконала головну роль, акторка обрала золотий комбінезон. Про це пише Glamour.

57-річна Сандра продемонструвала бездоганну фігуру в золотому комбінезоні, розшитому паєтками від Stella McCartney, і доповнила образ класичним чорним блейзером з атласними лацканами, невеликим золотистим клатчем і бежевими човниками, на кшталт тих, яким віддає перевагу Кейт Міддлтон. І які чудово подовжують ноги.

Сандра Буллок на червоній доріжці

Стилісти вже назвали комбінезон Сандри найкращою знахідкою сезону. Адже він, завдяки закритому фасону та високому коміру-гольфу, ідеально підходить для холодної зимової погоди. А велика кількість яскравих паєток робить його доречним вечірнім вбранням, яке точно не залишиться непоміченим на червоній доріжці.

Сандра Буллок, червона доріжка, золотий комбінезон, тренд сезону, модний комбінезон
Сандра Буллок на червоній доріжці
Фото: Getty Images

Нагадаємо, фільм "Непрощенна" від Netflix, головну роль у якому виконала Буллок, розповідає історію колишньої ув'язненої Рут Слейтер, яка після виходу із в'язниці намагається знайти свою молодшу сестру.

Також у фільмі знімалися Віола Девіс, Вінсент Д'Онофріо, Джон Бернтал та інші.

Трейлер фільму "Непрощенна"

Фільм вийшов настільки похмурим, що Буллок уже зізналася, що тепер їй потрібна протиотрута у вигляді ролі в комедії.

"Я більше ніколи не зніматимуся в драмах. Я зав'язала з трагічними історіями. Я просто хочу зніматися в комедіях і до них я повертаюся. Я боротимуся за ролі в комедіях і отримуватиму від них максимум задоволення", — розповіла акторка в подкасті The Q Interview.

Шанувальники актриси вже зазначили, що комедійні фільми "Міс Конгеніальність", "Копи у спідницях" та "Вісім подруг Оушена", де знімалася Буллок, вийшли чудовими, тому чекають на її повернення до жанру.