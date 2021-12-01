Сандра Буллок продемонструвала, як носити комбінезон на червоній доріжці

57-річна акторка обрала оригінальний образ для прем'єри своєї драми "Непрощенна"

Днями Сандра Буллок, яка нечасто з'являється на червоних доріжках, з'явилася в приголомшливому вбранні. Для прем'єри фільму "Непрощенна", у якому вона виконала головну роль, акторка обрала золотий комбінезон. Про це пише Glamour.

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57-річна Сандра продемонструвала бездоганну фігуру в золотому комбінезоні, розшитому паєтками від Stella McCartney, і доповнила образ класичним чорним блейзером з атласними лацканами, невеликим золотистим клатчем і бежевими човниками, на кшталт тих, яким віддає перевагу Кейт Міддлтон. І які чудово подовжують ноги.

[ + – ] Сандра Буллок на червоній доріжці

Стилісти вже назвали комбінезон Сандри найкращою знахідкою сезону. Адже він, завдяки закритому фасону та високому коміру-гольфу, ідеально підходить для холодної зимової погоди. А велика кількість яскравих паєток робить його доречним вечірнім вбранням, яке точно не залишиться непоміченим на червоній доріжці.

[ + – ] Сандра Буллок на червоній доріжці Фото: Getty Images

Нагадаємо, фільм "Непрощенна" від Netflix, головну роль у якому виконала Буллок, розповідає історію колишньої ув'язненої Рут Слейтер, яка після виходу із в'язниці намагається знайти свою молодшу сестру.

Також у фільмі знімалися Віола Девіс, Вінсент Д'Онофріо, Джон Бернтал та інші.

[ + – ] Трейлер фільму "Непрощенна"

Фільм вийшов настільки похмурим, що Буллок уже зізналася, що тепер їй потрібна протиотрута у вигляді ролі в комедії.

"Я більше ніколи не зніматимуся в драмах. Я зав'язала з трагічними історіями. Я просто хочу зніматися в комедіях і до них я повертаюся. Я боротимуся за ролі в комедіях і отримуватиму від них максимум задоволення", — розповіла акторка в подкасті The Q Interview.

Шанувальники актриси вже зазначили, що комедійні фільми "Міс Конгеніальність", "Копи у спідницях" та "Вісім подруг Оушена", де знімалася Буллок, вийшли чудовими, тому чекають на її повернення до жанру.