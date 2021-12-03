Брови-ниточки возвращаются в моду. Что думают об этом бьюти-эксперты

Брови в стиле 1990-х снова в тренде, а пропагандируют это новое веяние звезды и селебрити

Долгое время в моде на форму бровей был взят курс на естественность. Широкими бровями щеголяли Наталья Водянова и Кара Делевинь. Но сейчас стилисты отмечают, что мода на ретро двадцатилетней давности затронула и лицо. Об этом пишет The Cut.

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Девушки годами старались придать своим бровям самый естественный из всех возможных вид, в области бьюти-трендов был взят курс на натуральность — макияж имитировал свежее лицо без грамма косметики. Но, похоже, самый противоречивый тренд на форму бровей возвращается. Как, впрочем, уже вернулись в моду контрастный контур губ, кирпичный тон помады и яркие тени.

[ + – ] Гвен Стефани и ее брови-ниточки в 1990-х

[ + – ] Камерон Диас и Дрю Бэрримор с модными тонкими бровями

Все больше звезд появляется с тонкими, выщипанными в ниточку бровями, изогнутыми, как лук. И тренд который после 1990-х вызывал только смех, готов по-настоящему вернуться на подиумы и в повседневную жизнь.

Впрочем, у стилистов есть этому объяснение. По их мнению, это своего рода бунт против нынешних стандартов красоты, пропагандируемых в соцсетях. Ведь именно там зародился тренд Instagram brow, когда наглядно демонстрировалось, как должны выглядеть идеальные брови. И у кого они не отвечали параметрам, то опять же демонстрировались способы исправить ситуацию.

[ + – ] Белла Хадид повторяет тренд 1990-х

Мастера по макияжу буквально рисовали схемы, а потом заполняли пробелы. Те, кто к радикальным мерам был не готов, делал временную штриховку, решительно настроенные модницы добивались своего с помощью татуажа и микро-блейдинга, имитирующего волоски.

"Однообразная красота уходит на второй план. Правило современности гласит: вы создаете себя сами. Поэтому в моде тренд skinny eyebrows", – говорит художник по макияжу Терри Барбер.

Но теперь такие селебрити, как Белла Хадид, Рианна, Адвоа Абоа и звезда сериала "Эйфория" Барби Феррейра щеголяют на красных дорожках с бровями новой формы, а значит, множество девушек захотят последовать их примеру.

[ + – ] Звезда сериала "Эйфория" Барби Феррейра

Чтобы повторить образ знаменитости из 1990-х, таких как Гвен Стефани, Кейт Мосс и Дрю Бэрримор, стоит запомнить несколько правил. Ведь каким бы модным не был новый тренд, но подойдет он далеко не всем.

Тонкие брови могут скорректировать форму лица, визуально вытянув овал, но тогда им стоит придать правильную форму. Брови-ниточки подойдут тем, у кого овальное лицо, не будут гармонировать с массивным подбородком, крупным носом и широко посаженными большими глазами.