Брови-ниточки повертаються в моду. Що думають про це б'юті-експерти

Брови в стилі 1990-х знову в тренді, а пропагують це нове віяння зірки та селебріті

Довгий час у моді на форму брів було взято курс на природність. Широкими бровами хизувалися Наталія Водянова та Кара Делевінь. Але зараз стилісти відзначають, що мода на ретро двадцятирічної давності торкнулася й обличчя. Про це пише The Cut.

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Дівчата роками намагалися надати своїм бровам найприроднішого з усіх можливих вигляду, в області бьюті-трендів було взято курс на натуральність — макіяж імітував свіже обличчя без грама косметики. Але, схоже, суперечливий тренд на форму брів повертається. Як, зрештою, вже повернулися в моду контрастний контур губ, цегляний тон помади та яскраві тіні.

[ + – ] Гвен Стефані та її брови-ниточки у 1990-х

[ + – ] Камерон Діас і Дрю Беррімор із модними тонкими бровами

Усе більше зірок з'являється з тонкими, вищипаними в ниточку бровами, вигнутими, як лук. І тренд, який після 1990-х викликав лише сміх, готовий по-справжньому повернутися на подіуми та в повсякденне життя.

Утім, стилісти мають це пояснення. На їхню думку, це свого роду бунт проти нинішніх стандартів краси, які пропагують у соцмережах. Адже саме там зародився тренд Instagram brow, коли наочно демонструвалося, який вигляд повинні мати ідеальні брови. І в кого вони не відповідали параметрам, то знову ж таки демонструвалися способи виправити ситуацію.

[ + – ] Белла Хадід повторює тренд 1990-х

Майстри з макіяжу буквально малювали схеми, а потім заповнювали прогалини. Ті, хто до радикальних заходів був не готовий, робив тимчасове штрихування, рішуче налаштовані модниці домагалися свого за допомогою татуажу та мікроблейдингу, що імітує волоски.

"Одноманітна краса йде на другий план. Правило сучасності свідчить: ви створюєте себе самі. Тому в моді тренд skinny eyebrows", — каже художник із макіяжу Террі Барбер.

Але тепер такі селебріті як Белла Хадід, Ріанна, Адвоа Абоа та зірка серіалу "Ейфорія" Барбі Феррейра хизуються на червоних доріжках із бровами нової форми, а значить, безліч дівчат захочуть наслідувати їхній приклад.

[ + – ] Зірка серіалу "Ейфорія" Барбі Феррейра

Щоб повторити образ знаменитості з 1990-х, таких як Гвен Стефані, Кейт Мосс і Дрю Беррімор, варто запам'ятати кілька правил. Адже яким би модним не був новий тренд, пасуватиме він далеко не всім.

Тонкі брови можуть скоригувати форму обличчя, візуально витягнувши овал, але тоді їм варто надати правильної форми. Брови-ниточки пасуватимуть тим, у кого овальне обличчя, не гармоніюватимуть із масивним підборіддям, великим носом і широко посадженими великими очима.