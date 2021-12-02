Введение в храм Пресвятой Богородицы. Что можно и чего нельзя делать в этот праздник

Введенние в храм Пресвятой Богородицы знаменует приход настоящей зимы.

4 декабря православные христиане отмечают один из самых важных религиозных праздников в году – Введение в храм Пресвятой Богородицы. Его второе название – Третья Пречистая. Он относится к 12 большим праздникам и имеет один день пред- и четыре дня послепразднетства, то есть отмечается пять дней.

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История праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы

В Святом Евангелии не упоминается конкретно о событии Введения в храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник, как и некоторые другие, основан на церковных традициях и апокрифических книгах. В первую очередь, это Протоевангелие Иакова II века н.э. и Евангелие от Матвея "О Рождестве Пресвятой Девы Марии".

Согласно этим книгам, родители Пречистой Девы Марии, святые и праведные Иоаким и Анна, которые не могли зачать наследника, дали Господу обещание: если у них родится ребенок, они отдадут его на службу Богу в Иерусалимский храм.

[ + – ] В три года родители привели Марию в Иерусалимский храм Фото: Википедия

Всевышний услышал молитвы, и через некоторое время у пожилой пары родилась дочь, которую, по указанию ангела назвали Марией. Когда девочке исполнилось три года, родители отвели ее в храм и отдали в руки первосвященника Захарии, отца св. Ивана Предтечи. Три года – возраст, когда, по еврейским законам, ребенка отлучали от груди. Услышав о том, что ее отдадут в храм на служение Богу, девочка не испугалась и не расстроилась, а наоборот, обрадовалась и с радостью покорилась воле родителей.

О том, как Мария взрослела в храме, ведомостей практически нет. Лишь в церковном Писании сохранились упоминания о том, что она воспитывалась среди благочестивых дев, усердно читала Священное Писание, постоянно молилась и занималась рукоделием. В храме Мария находилась до помолвки со своим будущим мужем Иосифом.

Праздник Введения Пресвятой Богородицы в храм появился в православном календаре несколько столетий спустя. Так, некоторые исследователи связывают его со строительством в 543 году императором Юстинианом нового храма в честь Богородицы в Иерусалиме. Значение праздника существенно возросло в VIII веке. К этому времени относятся проповеди святителей Тарасия и Германа Константинопольских, называвших Введение "светлым и преславным торжеством". В перечень двунадесятых этот праздник был включен только после XIV века.

Праздник Введения – это благое известие Бога к человеческому году, проповедь спасения, обещание пришествия Христа.

[ + – ] В этот день верующие идут в храм, где молятся Пресвятой Богородице Фото: Соцсети

Традиции и обряды праздника введения Богородицы во храм

Введение в храм Пресвятой Богородицы считается одним из самых спокойных праздников, не изобилующим особыми традициями или обрядами.

Этот день знаменует собой начало настоящей зимы и дает старт Введенским ярмаркам. Также Введение называют детским праздников, поскольку в этот день детей приводят в церковь на их первую исповедь.

Именно со Введения во храм Пресвятой Богородицы начинается богослужебная подготовка к Рождеству Христову. Впервые звучат рождественское песнопение: "Христос рождается – славите, Христос с небес встречайте". С этого дня он будет петься на всех праздничных службах до самого Рождества.

В этот праздник священники и верующие облачаются в голубые одежды, который считается цветом Богородицы.

Женщины молятся Богородице, которая считается покровительницей женской судьбы. Они просят укрепить их веру, о прощении грехов и о добродетельной жизни, а также об исцелении заболеваний. Девушки просят у Пресвятой Богородицы удачного замужества.

Поскольку продолжается Рождественский пост, в день Введения разрешалось употреблять в пищу немного рыбы, подсолнечного масла и церковного вина.

В этот праздник рыбаки спешили поймать последнюю рыбу до того, как водоемы покроются толстым слоем льда, поскольку потом она станет невкусной.

Не рекомендуется заниматься тяжелой работой, стиркой и уборкой.

Нельзя давать и брать в долг.

В этот день запрещено ругаться, осуждать кого-то.

Нельзя вступать в брак и венчаться, поскольку продолжается Рождественский пост. Однако крестить детей в этот день разрешено.

[ + – ] На праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы священники облачаются в голубые одежды Фото: УНИАН

Приметы в этот день 4 декабря