Введення в храм Пресвятої Богородиці. Що можна і чого не можна робити в це свято
Введення у храм Пресвятої Богородиці знаменує прихід справжньої зими.
4 грудня православні християни відзначають одне з найважливіших релігійних свят року — Введення в храм Пресвятої Богородиці. Його друга назва — Третя Пречиста. Він належить до 12 великих свят і має один день перед- і чотири дні післясвяткування, тобто відзначається п'ять днів.
Історія свята Введення в храм Пресвятої Богородиці
У Святому Євангелії не згадується про подію Введення в храм Пресвятої Богородиці. Це свято, як і деякі інші ґрунтується на церковних традиціях та апокрифічних книгах. Насамперед, це Протоєвангеліє Якова II століття н. е. та Євангеліє від Матвія "Про Різдво Пресвятої Діви Марії".
Згідно з цими книгами, батьки Пречистої Діви Марії, святі та праведні Іоаким та Анна, які не могли зачати спадкоємця, дали Господу обіцянку: якщо в них народиться дитина, вони віддадуть її на службу Богові в Єрусалимський храм.
Всевишній почув молитви, і через деякий час у літньої пари народилася дочка, яку за вказівкою ангела назвали Марією. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки відвели її в храм і віддали в руки первосвященика Захарії, отця св. Івана Предтечі. Три роки — вік, коли, за єврейськими законами, дитину відлучали від грудей. Почувши про те, що її віддадуть у храм на служіння Богу, дівчинка не злякалася і не засмутилася, а навпаки, зраділа і з радістю підкорилася волі батьків.
Про те, як Марія дорослішала у храмі, відомостей практично немає. Лише в церковному Писанні збереглися згадки про те, що вона виховувалась серед благочестивих дів, старанно читала Святе Письмо, постійно молилася і займалася рукоділлям. У храмі Марія була до заручин зі своїм майбутнім чоловіком Йосипом.
Свято Введення Пресвятої Богородиці в храм з'явилося в православному календарі через кілька століть. Так, деякі дослідники пов'язують його з будівництвом у 543 році імператором Юстиніаном нового храму на честь Богородиці в Єрусалимі. Значення свята значно зросло в VIII столітті. До цього часу належать проповіді святителів Тарасія і Германа Константинопольських, які називали Введення "світлим і преславним торжеством". До переліку дванадесятих це свято було додане лише після XIV ст.
Свято Введення — це добре повідомлення Бога до людського року, проповідь спасіння, обіцянка пришестя Христа.
Традиції та обряди свята Введення Богородиці в храм
Введення в храм Пресвятої Богородиці вважається одним із найспокійніших свят, що не рясніє особливими традиціями або обрядами.
- Цей день знаменує собою початок справжньої зими та дає старт Введеним ярмаркам. Також Введення називають дитячим святом, оскільки в цей день дітей приводять до церкви на їхню першу сповідь.
- Саме з Введення у храм Пресвятої Богородиці розпочинається богослужбова підготовка до Різдва Христового. Вперше звучать різдвяні піснеспіви: "Христос народжується — славіть, Христос з небес зустрічайте". З цього дня він співатиметься на всіх святкових службах до самого Різдва.
- У це свято священики і віряни одягаються в блакитний одяг, який вважається кольором Богородиці.
- Жінки моляться Богородиці, яка вважається покровителькою жіночої долі. Вони просять зміцнити їхню віру, про прощення гріхів і доброчесне життя, а також про зцілення захворювань. Дівчата просять у Пресвятої Богородиці вдалого заміжжя.
- Оскільки триває Різдвяний піст, у день Введення дозволялося вживати трохи риби, соняшникової олії та церковного вина.
- У це свято рибалки поспішали зловити останню рибу до того, як водоймища покриються товстим шаром льоду, оскільки потім вона стане несмачною.
- Не рекомендується займатися важкою роботою, пранням і прибиранням.
- Не можна давати гроші в борг і позичати.
- Цього дня заборонено сваритися, засуджувати когось.
- Не можна одружуватися і вінчатися, оскільки триває Різдвяний піст. Проте хрестити дітей цього дня дозволено.
Прикмети цього дня 4 грудня
- Мороз і сонце у цей день — до теплого та врожайного літа.
- Якщо сильний мороз — то він буде до Різдва.
- Тепла погода на Введення — до тепла на всі свята.
- Сніг випав і не тане — до врожаю.
- Вранці чисте та ясне небо і видно зірки — чекай швидкі холоди.