Введення в храм Пресвятої Богородиці. Що можна і чого не можна робити в це свято

Введення у храм Пресвятої Богородиці знаменує прихід справжньої зими.

4 грудня православні християни відзначають одне з найважливіших релігійних свят року — Введення в храм Пресвятої Богородиці. Його друга назва — Третя Пречиста. Він належить до 12 великих свят і має один день перед- і чотири дні післясвяткування, тобто відзначається п'ять днів.

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Історія свята Введення в храм Пресвятої Богородиці

У Святому Євангелії не згадується про подію Введення в храм Пресвятої Богородиці. Це свято, як і деякі інші ґрунтується на церковних традиціях та апокрифічних книгах. Насамперед, це Протоєвангеліє Якова II століття н. е. та Євангеліє від Матвія "Про Різдво Пресвятої Діви Марії".

Згідно з цими книгами, батьки Пречистої Діви Марії, святі та праведні Іоаким та Анна, які не могли зачати спадкоємця, дали Господу обіцянку: якщо в них народиться дитина, вони віддадуть її на службу Богові в Єрусалимський храм.

[ + – ] У три роки батьки привели Марію в Єрусалимський храм Фото: Вiкiпедiя

Всевишній почув молитви, і через деякий час у літньої пари народилася дочка, яку за вказівкою ангела назвали Марією. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки відвели її в храм і віддали в руки первосвященика Захарії, отця св. Івана Предтечі. Три роки — вік, коли, за єврейськими законами, дитину відлучали від грудей. Почувши про те, що її віддадуть у храм на служіння Богу, дівчинка не злякалася і не засмутилася, а навпаки, зраділа і з радістю підкорилася волі батьків.

Про те, як Марія дорослішала у храмі, відомостей практично немає. Лише в церковному Писанні збереглися згадки про те, що вона виховувалась серед благочестивих дів, старанно читала Святе Письмо, постійно молилася і займалася рукоділлям. У храмі Марія була до заручин зі своїм майбутнім чоловіком Йосипом.

Свято Введення Пресвятої Богородиці в храм з'явилося в православному календарі через кілька століть. Так, деякі дослідники пов'язують його з будівництвом у 543 році імператором Юстиніаном нового храму на честь Богородиці в Єрусалимі. Значення свята значно зросло в VIII столітті. До цього часу належать проповіді святителів Тарасія і Германа Константинопольських, які називали Введення "світлим і преславним торжеством". До переліку дванадесятих це свято було додане лише після XIV ст.

Свято Введення — це добре повідомлення Бога до людського року, проповідь спасіння, обіцянка пришестя Христа.

[ + – ] Цього дня віряни йдуть у храм, де моляться Пресвятій Богородиці Фото: Соцсети

Традиції та обряди свята Введення Богородиці в храм

Введення в храм Пресвятої Богородиці вважається одним із найспокійніших свят, що не рясніє особливими традиціями або обрядами.

Цей день знаменує собою початок справжньої зими та дає старт Введеним ярмаркам. Також Введення називають дитячим святом, оскільки в цей день дітей приводять до церкви на їхню першу сповідь.

Саме з Введення у храм Пресвятої Богородиці розпочинається богослужбова підготовка до Різдва Христового. Вперше звучать різдвяні піснеспіви: "Христос народжується — славіть, Христос з небес зустрічайте". З цього дня він співатиметься на всіх святкових службах до самого Різдва.

У це свято священики і віряни одягаються в блакитний одяг, який вважається кольором Богородиці.

Жінки моляться Богородиці, яка вважається покровителькою жіночої долі. Вони просять зміцнити їхню віру, про прощення гріхів і доброчесне життя, а також про зцілення захворювань. Дівчата просять у Пресвятої Богородиці вдалого заміжжя.

Оскільки триває Різдвяний піст, у день Введення дозволялося вживати трохи риби, соняшникової олії та церковного вина.

У це свято рибалки поспішали зловити останню рибу до того, як водоймища покриються товстим шаром льоду, оскільки потім вона стане несмачною.

Не рекомендується займатися важкою роботою, пранням і прибиранням.

Не можна давати гроші в борг і позичати.

Цього дня заборонено сваритися, засуджувати когось.

Не можна одружуватися і вінчатися, оскільки триває Різдвяний піст. Проте хрестити дітей цього дня дозволено.

[ + – ] На свято Введення в храм Пресвятої Богородиці священики одягаються в блакитний одяг Фото: УНІАН

Прикмети цього дня 4 грудня