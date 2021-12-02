Звезда "Игры в кальмара" Пак Хэ-су снимется в южнокорейском ремейке "Бумажного дома"

Актеру досталась роль грабителя по кличке Берлин

Накануне стало известно, что звезда нашумевшего сериала "Игра в кальмара" Пак Хэ-су присоединился к команде актеров, которая снимется в южнокорейской версии сериала "Бумажный Дом". Об этом сообщает Deadline.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Netflix анонсировал выход ремейка еще в ноябре прошлого года. Однако дата выхода сериала пока не известна.

О том, что Пак Хэ-су снимется в ремейке испанской телесаги La Casa de Papel сообщил он сам, появившись в ролике от Netflix. Он появился в маске Сальвадора Дали, в которой и грабили монетный дом герои "Бумажного дома".

[ + – ] Ролик, представляющий Пак Хэ-суна

В новом сериале Паку досталась роль Андреса де Фонойоса по кличке Берлин. В оригинальном сериале эту роль играет Пабло Алонсо. Его герой так полюбился зрителям, что Netflix принял решение снять спин-офф "Бумажного дома", посвященный только ему. Называться он будет незамысловато: "Берлин".

[ + – ] Пабло Алонсо в роли Берлина в "Бумажном доме" Фото: Скриншот

Режиссером проекта выступит Ким Сон Хон, известный по сериалам "Голос", "Игра лжецов" и "Черный", а сценаристом — Рю Ен Чжэ, написавший историю для зомби-хоррора "Поезд в Пусан 2". Шоу спродюсирует Алекс Пина — шоураннер "Бумажного дома".

[ + – ] Пак Хэ-су в роли Чхо Сан Воо в "Игре в кальмара" Фото: Скриншот

В сериале "Игра в кальмара" Пак Хэ-су играл роль Чхо Сан Воо, руководителя инвестиционной группы в холдинговой компании. Он вырос с главным героем Ки Хуном в одном районе и им гордились все соседи, как одаренным студентом Сеульского университета, который смог пробиться в высший свет. Но Чхо крадет деньги у клиентов, его разыскивает полиция, и, чтобы расплатиться с долгами, он соглашается на жестокую игру.